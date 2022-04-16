吉林汽车产业率先实现复工复产，供应链也已同步恢复生产

IT之家 4 月 16 日消息，今日，吉林省政府新闻办召开本轮吉林省疫情防控工作第 37 场新闻发布会。全省实现疫情防控社会面清零目标后，在确保安全前提下，有针对性组织工业企业有序复工复产，最大限度减轻疫情对全省工业经济的影响。

据中国新闻网，吉林省工信厅副厅长宋晓辉介绍：汽车产业是吉林省重要支柱产业，率先实现复工复产意义重大。红旗蔚山工厂已率先启动复工复产，47 家首批供应商也已同步恢复生产，其他主机厂已提前做好复工准备，将分批有序复产。

据新华社，中国一汽红旗蔚山工厂总装三线近日已实现单班复产。接下来，中国一汽在吉林省长春市布局的一汽-大众、一汽解放、一汽丰田等工厂也将陆续复工复产。

官方表示，吉林省委、省政府在 3 月中下旬就开始谋划，省市区政府与一汽集团联合组建工作专班，推动一汽及其产业链上下游企业复工复产。复工复产企业要梳理所需的劳动力、生产要素、设备调试和原材料物资等，协同推进产业链上下游企业同步复工，打通产供销全产业链各环节，确保有序衔接。

IT之家了解到，在 14 日举行的吉林省疫情防控工作新闻发布会上，官方表示经过 45 天艰苦鏖战，吉林省各市州均已实现疫情防控社会面清零目标，下一步将以最短时间尽快实现全面清零目标。