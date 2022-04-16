华为余承东：开 AITO 问界 M5 第一次下赛道，第一次穿赛车服

IT之家 4 月 16 日消息，今天上午，华为余承东微博表示，“开 AITO 问界 M5 第一次下赛道，第一次穿赛车服，第一次做车评人，聊了很多这么多年来一直在做和想做的事。4 月 18 日为大家揭秘！”

今年 3 月初，余承东还谈到了 AITO 问界 M5 汽车的情况。

“3 月 6 日，AITO 问界 M5 在全国 36 个城市陆续开启用户交付！AITO 问界 M5 是按照华为严苛的质量、安全防护标准与赛力斯团队一起打造的中型豪华电驱增程 SUV！ 问界 M5 不仅续航长，可电可油非常方便。我平常在深圳开，满电满油能跑 1000 公里左右。因为公司和家里车库都能充电，平常根本没有机会用油，就当纯电车使用。只有在跑长途等不方便充电的时候，才会用油。即使去北方寒冷地区，问界 M5 也无惧严寒。我之前的一辆车油箱 115 升，只能开 600 多公里。问界 M5 如果选择燃油优先模式当油车使用，百公里油耗不到 7 升! 另外，喜欢体验驾驶乐趣的朋友，推荐大家在日常驾驶中使用运动模式，问界 M5 前双叉臂后多连杆的全铝合金底盘，会让大家体验到极致的驾驶性能！领先的 HarmonyOS 智能座舱，后续 OTA 不断升级软件，不断提升座舱智能体验！”

AITO 是赛力斯发布的全新高端新能源汽车品牌，华为从产品设计、产业链管理、质量管理、软件生态、用户经营、品牌营销、销售渠道等方面全流程为赛力斯的 AITO 品牌提供了支持。AITO 问界 M5 是 AITO 的首款车型，定位中型 SUV，24.98 万元起。