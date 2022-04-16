消息称英特尔再推迟 Arc 系列桌面显卡，第二季度末之后才会发布

IT之家 4 月 16 日消息，英特尔此前已推出 Arc 移动平台显卡，但 Xe-HPG 架构的桌面端独显似乎又推迟了一段时间，英特尔只表示将会在今年夏天推出“限量版”显卡。

B站 up 主 @热心市民描边怪 表示，英特尔桌面端的 Arc 独显可能会再次延迟发布，直到第二季度末或第三季度初才会到来。从之前的爆料来看，英特尔桌面平台的显卡一共有四款：A770、A750、A580、A380，但他认为后面可能还会推出 A970 或其他什么更强的型号。

对于英特尔 Raptor Lake 处理器，他表示目前 ES 样品的游戏性能有较明显的提升，而且可以兼容目前的 600 系列主板以及 DDR4 内存，预计会在第三季度末期到第四季度初期发布，后续会在明年第一季度推出 B760 芯片组主板、非 K 系列的桌面处理器和移动平台标压处理器。

除英特尔之外，他还表示 AMD 会在 5 月底的 Computex 上推出下一代 Zen4 处理器以及 X670 芯片组主板，虽然没有 3D 缓存但会在架构以及工艺上带来升级。

IT之家曾报道，之前有消息称 AMD 锐龙 7000 系列 CPU 已于本月量产，比预期更早，采用 5nm 工艺 Zen4 架构，搭配 AM5 插槽新主板，采用 DDR5 内存和 PCIe 5.0 协议。

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