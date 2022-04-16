真复活赛：《英雄联盟》LPL 季后赛 V5 战队 3-1 战胜 JDG 晋级败者组决赛

IT之家 4 月 16 日消息，在今日的比赛中，V5 战队以 3-1 的成绩战胜 JDG 成功晋级败者组决赛，如果 4 月 20 日战胜另一个队伍将晋级春季赛总决赛。

接下来，TES 战队与 RNG 战队将于 4 月 19 日带来胜者组半决赛，胜者将直接晋级决赛，败者则需要与 V5 战队再战一场定出最终决赛名单。

在今日的第一局比赛中，2 分钟 V5 狗熊绕视野抓下，配合下路双人组成功击杀泰坦拿到一血；

4 分钟 V5 野辅到中路 gank，抓死维克托的同时 V5 妖姬也被 JDG 支援的佛耶戈击杀；

6 分钟双方在小龙坑爆发团战，JDG 在 rush 掉小龙后 V5 选择开团，在击杀泰坦后撤退不及葬送两人；

13 分钟双方在小龙坑处集合，JDG 凭借打野在场的优势先行 rush 小龙后 V5 开团直指佛耶戈，成功完成终结，JDG 则击杀 V5 追击过深的石头人；

18 分钟双方大部队在小龙坑爆发团战，V5 上辅先手开到三人，最终打出一波三换五团灭并拿下小龙；

27 分钟 EZ 在中路打消耗被先手控住秒杀，JDG 顺势抱团推进拿下中路高地；

29 分钟 V5 灯下黑 rush 大龙成功，JDG 佛耶戈肉身留人打出一换三，V5 只能携带两个大龙 buff 撤退；

33 分钟 V5 上中蹲伏 JDG 维克托并完成终结，但 JDG 则抱团击杀 V5 众人，并一波推掉 V5 水晶主堡拿下胜利。

在第二场比赛中，4 分钟 V5 盲僧绕视野抓上，成功击杀塞恩拿到一血；

6 分钟 V5 凭借下路线权先动小龙，盲僧单人 rush 后 JDG 泰坦先手钩中盲僧秒杀，V5 后续击杀狗熊打出一换一；

12 分钟卡牌推完线开大来到上路，配合杰斯击杀塞恩，杰斯顺势收下一血塔；

15 分钟 JDG 抱团推掉下一塔，V5 卡牌抓住 JDG 吟唱回城中的维克托配合队友完成击杀，JDG 支援到来的狗熊同样被击杀，V5 顺势拿下中一塔；

17 分钟双方在小龙处爆发团战，V5 先手完美衔接控制链击杀 JDG 中辅，随后拿下小龙；

22 分钟 V5 抱团来到上路，瞬秒 JDG 下路双人组，后续的追击战中蕾欧娜与 JDG 塞恩完成一换一；

24 分钟 V5 假打大龙真开团，瞬秒 JDG 上辅，后续的追击战再拿下霞的人头，转身拿下大龙撤退；

27 分钟 V5 携带大龙 buff 推进，在击杀 JDG 搏命开团的狗熊后拿下中下两路高地，JDG 塞恩则强行开厄斐琉斯配合队友完成终结；

30 分钟 V5 三路齐推，JDG 塞恩绕后 tp 配合队友击杀落单的厄斐琉斯，卡牌则在下路带线推掉一座门牙塔后撤退；

32 分钟 V5 成功 rush 大龙并推进上路，JDG 搏命开团被 V5 拉扯，V5 最终打出一波二换四后顺势推掉 JDG 水晶主堡。本局 V5 获胜。

在第三场比赛中，3 分钟 JDG 上中野三人抓上，妖姬击杀杰斯拿到一血，V5 赶到支援的中野则击杀撤退不及的狗熊止损；

6 分钟 JDG 凯南先升六级丹砂了杰斯，与此同时下路先手 rush 小龙的狗熊被 V5 四人包围并击杀，小龙被 V5 接盘；

10 分钟双方在先锋处集结，JDG 先手 rush 先锋后 V5 瞬间开团，成功打出一波一换三，两分钟后瑞兹卡视野在上路再次配合上野击杀 JDG 双人组；

18 分钟双方在小龙处爆发团战，蕾欧娜控制链配合女枪大招打残 JDG 众人后收下听牌火龙并击杀狗熊，后续的追击战中再打出一波二换二；

17 分钟双方在小龙处爆发团战，V5 先手完美衔接控制链击杀 JDG 中辅，随后拿下小龙；

23 分钟双方在小龙处再次爆发团战，V5 先手打出三换四后开打小龙，JDG 妖姬则以命抢下小龙；

24 分钟 V5 假打大龙真开团，瞬秒 JDG 上辅，后续的追击战再拿下霞的人头，转身拿下大龙撤退；

29 分钟 V5 上中在小龙处先手拿下火龙魂，随后赶往大龙坑，双方爆发团战，凯南进场被秒后佛耶戈一波追击拿下三杀，金克丝同样被击杀，JDG 则击杀 V5 上中辅打出四换三；

31 分钟 V5 占据视野优势先手 rush 大龙成功，随后抱团推进拔掉上路高地，JDG 凯南则单人带掉 V5 下路高地；

36 分钟 V5 在中路抱团推进，JDG 绝命开团被规避后 V5 反手打出一波团灭，最终一波推掉 JDG 水晶主堡并获胜。

第四场比赛中，6 分钟 V5 瑞兹开车来到上路，配合酒桶越塔击杀 JDG 杰斯拿到一血，与此同时下路有线权优势，皇子 rush 掉首条小龙；

8 分钟皇子在下路反蹲，JDG 先手发难被 V5 完美规避，厄斐琉斯完成对雷克赛的击杀；

11 分钟上路爆发皇城 PK，酒桶一波几何操作丹砂了 JDG 杰斯，13 分钟后再次完成丹砂；

18 分钟皇子来到下路配合酒桶抓死 JDG 杰斯，随后控下小龙，在绕场一圈后再次来到下路配合酒桶击杀杰斯；

20 分钟 V5 在上路抱团抓死 JDG 上野辅，随即开车赶往大龙坑 rush 掉新鲜出炉的大龙；

22 分钟 V5 携带大龙 buff 推进中路，打出一波一换五团灭后推掉了 JDG 中路高地；

24 分钟 V5 抱团推进下路，皇子在视野盲区开团配合队友击杀 JDG 三人，随即大部队一波推掉 JDG 水晶主堡拿下最终胜利。