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消息称 AMD 将为锐龙 7 5800X3D 提供官方超频支持

2022/4/17 10:14:44 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 17 日消息，虽然 AMD 新的锐龙 7 5800X3D 处理器性能出色，但该 CPU 的一个主要缺点是它不是一个无锁的芯片，这意味着很难对其进行超频，因为其倍频是被锁定的。

Render showing an AMD Ryzen 5000 chip

然而，据 OC3D 报道，AMD 正在努力在锐龙 7 5800X3D 上实现某种形式的超频支持。据称，该功能将通过 AMD 的曲线优化器提供，该公司早在 2020 年的 AGESA 1.1.0.0 补丁 D 中就引入了这一功能，该功能允许在 AMD 芯片上对每个核心的电压-频率进行调整。

IT之家了解到，目前超频爱好者正在使用 BCLK（基础时钟）方法来实现对 5800X3D 的超频。

Ryzen 7 5800X3D BCLK overclocking to 48GHz

Ryzen 7 5800X3D BCLK overclocking to 514GHz

最近，SkatterBencher 在他的 X570 ROG CROSSHAIR VIII EXTREME（C8E）主板上使用类似的华硕电压暂停方法，在 BCLK~104MHz 的情况下，使其频率能够稳定达到 4.74GHz。他还以 106MHz 的 BCLK 达到了 4.8GHz。此外，微星的内部超频爱好者 TSAIK 在微星 MEG X570 GODLIKE 上以 113MHz 的 BCLK 使该处理器的频率突破了 5GHz。

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关键词：锐龙amd

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