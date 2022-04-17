马斯克被判发布虚假私有化推文，或赔偿股东数十亿美元

北京时间 4 月 17 日消息，特斯拉公司股东因为埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在 2018 年发布的私有化推文对他提起集体诉讼。现在，这些股东表示，他们在一场欺诈审判的准备阶段赢得了一项关键裁决，这可能会导致特斯拉和马斯克面临数十亿美元的赔偿金。

特斯拉股东在周五晚些时候公布的一份法庭文件称，本案的主审法官爱德华・M・陈 (Edward M. Chen) 认同了他们的看法，即“任何理性的陪审团都不会认为马斯克 2018 年 8 月 7 日的推文准确或不具有误导性”。爱德华・M・陈裁定，马斯克明知故犯。换句话说，他在发推时故意做出虚假声明，称自己已经筹集到了私有化资金。

▲ 马斯克在 2018 年的私有化推文

如果特斯拉不上诉，这一裁决将使得该公司在定于 5 月底举行的旧金山陪审团庭审中处于非常不利的地位，因为特斯拉将不被允许辩称这条有争议的推文是真实的。这将使得投资者主要聚焦马斯克的声明与他们的股市损失之间的联系。

股东们辩称，马斯克在 2018 年 8 月发布的“无可争议的虚假”推文以及随后发布的推文，导致特斯拉股价剧烈波动，令他们损失了数十亿美元。马斯克的律师反驳称，他向数以百万计粉丝发布的推文“完全是真实的”。

马斯克和特斯拉的律师亚历克斯・斯皮罗 (Alex Spiro) 表示：“没有什么能改变事实，那就是马斯克曾考虑将特斯拉私有化，而且本能够做到。大约五年后，剩下的就是随机的原告律师试图赚钱，其他人则试图阻止真相大白，这一切都损害了言论自由。”

这一裁定也对马斯克的信誉构成了打击，因为他仍在进行其他 CEO 可能会避免或和解的诉讼。更麻烦的是，马斯克正在对 Twitter 发起敌意收购，以保证将该平台打造成言论自由的堡垒。