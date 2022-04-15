马斯克拟 430 亿美元收购 Twitter，特斯拉投资者先慌了

北京时间 4 月 15 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 的提议，引发了特斯拉投资者和分析师的担忧。他们担心，马斯克可能因为这起收购交易而分心，甚至可能出售所持特斯拉股票来资助这笔交易，从而影响到特斯拉的正常运营。

昨晚，马斯克宣布拟以每股 54.20 美元的现金，收购其尚未持有的 Twitter 全部已发行普通股，交易总金额约为 430 亿美元。之前，马斯克已拥有 Twitter 逾 9% 的股份。

虽然马斯克的私人财富预计超过 2000 亿美元，但主要与特斯拉和 SpaceX 的股票挂钩。因此，有分析人士称，要完成这笔交易，马斯克可能需要出售更多的特斯拉股票。成功收购 Twitter 后，马斯克可能还要付出时间和精力来管理 Twitter，这让特斯拉的投资者和分析师感到担忧。

拥有特斯拉股份的风险投资公司 Loup Ventures 的管理合伙人吉恩・蒙斯特（Gene Munster）表示：“马斯克的注意力被分散了。他已经有许多事情要做，参与了很多不同的项目。对特斯拉的股价来说，这是一个利空，可能持续 1~3 个月。”

特斯拉是世界上最具价值的汽车制造商，自上周一马斯克披露持有 Twitter 超过 9% 的股份以来，特斯拉的股价下跌了逾 9%。昨日，特斯拉股价下跌了 3.7%。

分析人士称，虽然马斯克谈到了他希望看到 Twitter 做出的潜在变化，但特斯拉也面临着自己的挑战，即需要提高柏林和得克萨斯州新工厂的产量。与此同时，特斯拉最大的工厂，上海工厂也因疫情而暂时停工。

证券公司 Roth Capital Partners 分析师克雷格・欧文（Craig Irwin）表示：“马斯克就是特斯拉，投资者不希望看到特斯拉失去这种领先优势。”

投资者的担忧不无道理。去年，马斯克自己曾说过，他每周工作七天，在特斯拉和 SpaceX 之间奔波。此外，他还领导着脑芯片初创公司 Neuralink 和隧道挖掘公司 the Boring Company。

分析人士还称，另一个令人担忧的问题是，马斯克将如何为 Twitter 的潜在交易融资，其中可能包括出售股票和巨额贷款。

富国银行分析师科林・兰根（Colin Langan）表示，持有 Twitter 9% 以上股份的马斯克需要 390 亿美元才能完成这笔交易。将来，如果马斯克出售更多特斯拉股票，可能会让该股进一步承压。去年年底，马斯克已经抛售了其 10% 的特斯拉股票。

另外，根据公司的政策，特斯拉高管可以将其公司股票质押作为贷款抵押品，但最高贷款不能超过质押股票总价值的 25%。

这意味着，马斯克可以通过质押价值 1700 亿美元的所有股份，来借入 425 亿美元。但根据特斯拉去年提交的一份文件，马斯克已经将所持特斯拉股份的一半以上作为抵押品，以获得某些个人债务。

马斯克周四表示，他有相应的资产来收购 Twitter，但并未透露具体的细节。去年年底，马斯克出售了超过 160 亿美元的特斯拉股票。

Moses & Singer 律师事务所合伙人、SEC 前高级庭审律师霍华德・费舍尔（Howard Fischer）表示：“马斯克将来可能承担巨额债务。”