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纯电皮卡迎来里程碑时刻：福特 F-150 Lightning 将于 4 月 26 日海外交付

2022/4/17 11:05:52 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 小小小兵 的线索投递！

IT之家 4 月 17 日消息，日前，福特官方确定，福特纯电动皮卡 F-150 Lightning 将于 4 月 26 日在海外开启交付，截止目前，已经有 20 万人预订了这款皮卡，由于订单量过大，福特方面已经暂停了预订。

F-150 是美国最畅销的皮卡车，已经有 45 年的历史。在所有美国消费产品中，其地位仅次于苹果的 iPhone。如今这款皮卡车开启全新的电动时代，因此此次交付可谓是一个里程碑的时刻，具有重要意义。

福特 F-150 Lightning 于 2021 年 5 月全球首发，提供双排座、单一货厢尺寸的车型，以及一个商用车版本。XLT 车型指导价 52974 美元，约合人民币 34.08 万元；顶配车型 Platinum 售价 90474 美元，约合人民币 58.21 万元。EPA 续航里程方面，有 230 英里（约 370 公里）、300 英里（约 483 公里）、320 英里（约 515 公里）三种。

新车配备了 12 英寸全液晶仪表和 15.5 英寸中控触摸屏，其中中控屏内置福特 SYNC4A 系统，支持 CarPlay 和 AndroidAuto 手机互联，以及语音控制、导航、蓝牙等功能。

动力方面，F-150Lightning 搭载前后轴双电机，最大功率可达 563 马力，0-60 英里 / 小时（0-96 公里 / 小时）加速时间最快可达 4.5 秒。此外，新车搭载四驱系统，支持标准、运动、越野和牵引共 4 种驾驶模式。

IT之家了解到，目前国内暂无引入福特 F-150 Lightning 车型的信息，但已本土生产销售 Mustang Mach-E 车型。

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关键词：F150 Lightning福特电动皮卡

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