SNE Research：全固态电池有望在未来三年内实现商业化，中日韩美欧竞争激烈

新能源汽车电池市场研究机构 SNE Research 于 4 月 13 日至 14 日在首尔 COEX 举办了为期两天的 NGBS 2022（下一代电池研讨会），并在 NGBS 2022 上公布下一代电池技术发展和电池材料发展趋势。

BusinessKorea 报道，市场研究机构 SNE Research 表示，一些公司预计将在 2024 年或 2025 年开始生产全固态电池。

“SES 最近宣布其目标年是 2024 年，丰田的目标年是 2025 年，”其补充说，“LG 能源解决方案计划在 2026 年开始大规模生产聚合物基全固态电池，2030 年开始生产硫化物基电池。而三星 SDI 的目标年是 2027 年。”

据 SNE Research 称，从今年到 2025 年，全球全固态电池市场预计将从 2.1GWh 增长到 30GWh，然后在 2030 年达到 160.1GWh。“从今年到 2025 年，该细分领域在整个电动汽车电池市场的比例预计将从 0.3% 增加到 2%，然后在 2030 年达到 3.8%，”它说。

“全固态电池大致分为氧化物、硫化物和聚合物基电池，到 2030 年，预计这些电池将各自占该领域的 18%、29% 和 37%，而混合全固态电池占 13% 的市场份额，”它解释说。

此外，SNE Research 估计，全球可充电电池固体电解质需求量为 2025 年 350 吨、2028 年 1.75 万吨、 2030 年 7.6 万吨。

预计 2025 年达到 1.41 亿美元（0.2 万亿韩元），2028 年达到 17.5 亿美元（2.1 万亿韩元） ，2030 年达到 38 亿美元（4.6 万亿韩元），分别是 2022 年的 12 倍和 146 倍分别为 1200 万美元（145 亿韩元），是 317 倍。

SNE Research 预测，截至 2030 年，小型 IT 市场全固态电池预计应用比例为 11.0% ，xEV 市场为 3.1% ，ESS 市场为 0.3% ，市场规模分别为 18GWh、116GWh 和 1GWh 。

分析师预计，全固态电池生产将前期主要由丰田等日本企业和韩国企业生产，然后其他中、美、欧企业也将参与其中，竞争激烈。

据 SNE Research 预测，随着全固态电池市场在 2025 年开始增长，以 IT 市场为核心， 2027 年左右开始在 xEV 中全面应用，全固态电池市场有望开花。为此，需要重点发展固体电解质技术。