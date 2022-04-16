三星滑屏手机专利公布，真正无打孔的真全面屏

IT之家 4 月 16 日消息，随着折叠屏手机市场开始大放异彩，更多可能的未来产品逐渐浮现。例如早在 2020 年，OPPO 就推出了首款卷轴屏概念手机，看起来非常酷，甚至比可折叠智能手机更有趣。

此前也有爆料称三星、LG 等厂商也在研发滚动屏幕的智能手机，但真机从未面世。三星现有一个最新专利，展示了这款可能存在的机型。

我们不清楚滚动或滑动屏幕对三星的意义，但看起来这款机型设计语言颇为先进，更像是一款采用滑盖 / 滑屏式的 Flip 手机。在某种程度上也有一些小米 Mix 3 系列那种滑动式的概念设计。

IT之家了解到，这是三星电子在世界知识产权组织 (WIPO) 网站上公布的最新专利，它清楚地展示了一款处于概念阶段的滑盖 / 滑屏设备。

从图来看，该设备采用了一块可滑动的显示屏，包括一种独特的显示设计和一个滑动机构，使设备下半身更厚一些，而且这款机型没有可见的前置镜头，结合这种颇为先进的设计可以大胆假设一下它将采用屏下摄像头。

当然，目前三星 Galaxy Z Fold 3 屏下摄像头方案似乎并不出彩，但考虑到苹果也在考虑三星的屏下摄像头方案，预计三星可以在未来几代中将其逐渐完善，直至达到旗舰标准。

机身后面拥有五个小圆圈，外媒猜测其中的四个可能是相机，最后一个是 LED 闪光灯，而且上半部分的滑屏 / 滑盖部分也有双面屏幕设计，因此你也可以拿后置摄像头当自拍镜头来用，因此它就算是没有屏下摄像头技术也不影响。

根据专利描述，这款机型采用了一个特殊滑块，背面的显示屏似乎是透明显示屏。它包括“透明的是显示部分和一个不透明区域”。因此，这种面板可能会采用一些透明的显示技术。

除了上述智能手机外，三星电子还在世界知识产权组织中公布了另一项滑屏手机，不过第二款设备更像是一个 Fold 系列的折叠屏手机。它采用了水平方向的滑块，当屏幕整个推出时，它基本上相当于一个平板电脑二合一，甚至大胆一点也算是 PC、平板电脑、手机三合一。

当然，申请专利并不意味着这些智能手机就一定会出现，毕竟三星可能只是提前占位避免一些不必要的麻烦。同时，三星之前也表示将继续专注于折叠屏手机领域，至少近几年内你大概率是看不到这种新机。