3.5 亿元一张票，马斯克的 SpaceX 将三位富商送上国际空间站，年龄最长者 71 岁

IT之家 4 月 9 日消息，当地 4 月 8 日（周五），美国佛罗里达州卡纳维拉尔角，马斯克创办的 SpaceX 公司的一艘火箭飞船发射升空，载有第一个全私人宇航员乘组进入国际空间站（ISS，International Space Station），被誉为商业航天飞行的里程碑。

刚刚，SpaceX 宣布首次完全私人的太空飞行任务 Axiom Space AX-1 顺利，真理 1 号太空舱已成功与国际空间站完成对接，全程没有出现任何重大失误。当然，由于距离太远，视频画面与实机情况存在 45 分钟延迟，不过目前这一问题已解决。

IT之家了解到，这是人类历史上首次，面向国际空间站的全私人、全商业的载人航天任务，四人之中没有一位是现役宇航员，处除了任务指挥官是 NASA 的退休宇航员 Mike Lopez-Alegria 外其他三人全是老板，其中一位已有 71 岁高龄。

此次乘组人员预计将在国际空间站停留 8 天。他们将进行一系列科学实验，以及外展和商业活动。他们还将帮助 NASA 将一些科学样本带回地球。

AX-1 是该公司计划在未来几年发射的几个私人国际空间站游中的第一个任务。它将在国际空间站上建造首个商业舱以及一个容纳运动场和电影制片厂的太空舱。据悉，Axiom Station 和附属的电影制片舱预计将于 2028 年与国际空间站分离。

Axiom Space 此前透露，前往国际空间站 10 天旅程中，每个座位 5500 万美元，折合人民币 3.5 亿左右，其中一位是自家员工无需付款。

事实上在太空中，每人每天的食物就需要 2000 美元，为商业机组人员提供往返空间站的费用是每人每天 8.8 万至 16.4 万美元。