掌阅预热新款 iReader 电纸书：两款型号，黑白两色

IT之家 4 月 17 日消息，掌阅现已宣布将在 4 月 21 日 19:50 举行 iReader 新品发布会，将推出两款型号。官方现已发布新品电纸书的预热图。
如上图所示，黑色型号采用了书脊式设计，预计为 10 英寸以上；白色型号为传统的“大下巴”设计，预计尺寸在 8 英寸左右，而且配备了扬声器。
IT之家曾报道，官方此前表示，新品将有两款，分别主打读书和写字。外观方面，官方称新品的颜值和质感双线提升。另外，在功能方面，新品也达到了新的水准。
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如上图所示，黑色型号采用了书脊式设计，预计为 10 英寸以上；白色型号为传统的“大下巴”设计，预计尺寸在 8 英寸左右，而且配备了扬声器。
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