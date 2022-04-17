业内人士：2022 年中国新能源汽车普及率有望超过 15%

据 DIGITIMES 报道，业内人士称，中国的新能源汽车（NEV）普及率在 2021 年底达到 13.4%，今年这一数字则有望超过 15%。

尽管新冠疫情、原材料价格上涨和芯片短缺带来了挑战，但去年中国的新能源汽车销量仍在持续上升，12 月售出超过 50 万辆新能源汽车。

目前，中国新能源汽车主要有两种类型：纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。中国信息通信研究院（CAICT）数据显示，2021 年中国新能源汽车总销量达到 352 万辆，同比增长近 160%，其中纯电动汽车 292 万辆。

报道称，虽然 2021 年上半年纯电动汽车的月平均销量在 10 万-20 万辆之间，但在年底，这一数字上升到 44.8 万辆。分析师表示，纯电动汽车一直是中国新能源汽车渗透率增长的主要动力。

虽然市场对插电式混动汽车的需求明显低于纯电动汽车，但国内插电式混动汽车的月均销量也从 2021 年上半年的 2 万-4 万辆，激增至 12 月底的 8 万辆左右。

展望 2022 年，汽车零部件制造商处的消息人士预计，由于俄乌冲突导致油价波动，纯电动汽车的需求将保持强劲。如果继续以目前的速度扩张，2022 年中国的纯电动汽车渗透率有机会达到 18%。