英特尔与荷兰国有科研机构合作制造“硅量子比特”

IT之家 4 月 17 日消息，英特尔 15 日宣布，已在其位于俄勒冈州希尔斯伯勒 (Hillsboro) 的 D1 工厂与荷兰国有科研机构 Qtech 合作，生产了硅量子比特。据悉，这是该工厂首次大规模制造量子比特。

量子比特是量子计算机中量子计算的基本单位。与传统计算机不同的地方在于，它可以通过同时处理 0 和 1 来进行运算。英特尔解释说，它可以生产超过 10000 个带有多个硅量子比特的阵列，芯片产率达到 95% 以上。

英特尔量子硬件主管詹姆斯・克拉克 (James Clark) 说。“量子计算机可以为高性能计算的特定应用提供指数级性能”，" 它可以被制造出来”。

IT之家了解到，该研究结果发表在国际学术杂志《自然电子学》上。量子比特是量子计算机半导体领域扩大的重要成果。作为扩大量子计算机半导体的一个重要方向，量子比特已经可以在现有的半导体制造设施中进行生产。

此外，美国能源部之前也宣布与芯英特尔合作，推动量子设备和量子材料的研发。

据了解，为了加速研发量子设备，英特尔将向美国能源部阿贡国家实验室交付其首个量子计算试验台，而阿贡国家实验室正是美国能源部国家量子信息科学研究中心 Q-NEXT 的主实验室。量子试验台将安装在阿贡量子工厂，用于制造和测试新的量子材料和设备，预计在 2022 年内完工。