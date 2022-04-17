搭载 HarmonyOS 智能座舱，华为与小康合作的 AITO 问界 M5 迎来首次 OTA 升级

IT之家 4 月 17 日消息，AITO 官方今日宣布，问界 M5 现已开始推送首次 OTA 升级，版本号为 V1.0.102SP05。

持续追求更智慧更智能的用车体验，AITO 问界 M5 首次 OTA 升级来了，HarmonyOS 智能座舱，常用常新！

IT之家了解到，此次升级主要涉及主驾座椅迎宾、灯光提示、智慧语音、大屏 UI 界面、转向灯提示音等功能的优化。本次升级预计用时 2 小时，升级优化的功能，方法及注意事项，详细内容如下图：

升级方法



当您在车上时：

1) 登录帐号 * 后，从中控屏进入“设置 > 系统 > 系统更新”。您可在该界面中查看系统当前版本与更新状态。

2) 进入“系统更新”界面，点击右上角 “设置”，确保“自动下载”开关已开启。您可以在 “通知中心”查看下载进度。

3) 下载完成后，您可以点击桌面状态栏的升级图标，设置更新计划，并根据自身需要选择“预约更新”或“立即更新”。

当您不在车上时：

在车辆新版本下载完成后，可在手机上进行远程安装。

打开 AITO App，进入“我的 > 我的车辆”，在列表中选择您想要升级的车辆卡片，点击 “车辆软件版本”，选择“立即更新”或“预约更新”。

* 当升级完成后，您可在车机中控屏的 “服务与应用 > 应用中心 > 车主指南”中查看各功能具体操作指导。

*“系统更新” 功能需要在车主帐号或授权帐号下使用。

注意事项

1.升级时，请将车辆停放于平缓 (非上 / 下坡) 路段，关闭车内所有娱乐影音应用，并确保车辆网络信号良好、电量高于 30%。

2.升级过程中，车辆可能会出现熄屏、 行车灯点亮、仪表盘故障灯短暂提示等，均属于正常现象，请不要进行人 为干预或动车; 您可正常锁车离开，车辆会自动完成升 级后下电。

3.升级完成后，如仪表盘提示续航里程或胎压异常，不影响车辆正常行驶，行驶一段时间（指车辆需行驶时速达到 25 公里以上并持续超过 3 分钟）后即可恢复。

4.如您在升级过程中遇到其他任何问题，请拨打用户关怀热线 400-008-9999 进行咨询。

IT之家了解到，AITO 是赛力斯发布的全新高端新能源汽车品牌，华为从产品设计、产业链管理、质量管理、软件生态、用户经营、品牌营销、销售渠道等方面全流程为赛力斯的 AITO 品牌提供了支持。AITO 问界 M5 是 AITO 的首款车型，定位中型 SUV，自 3 月 5 日起开启全国交付。

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