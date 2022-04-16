华为工程师为 Linux AArch64 开发 UEFI 镜像内存支持

IT之家 4 月 16 日消息，随着 Linux 内核的逐步完善，2015 年以后的版本已经支持 x86 / x86_64 的 UEFI 镜像内存功能，现在 phoronix 发现 AArch64 也已添加该功能。

IT之家了解到，一位华为工程师（Wupeng Ma）在周四更新了一份补丁，实现了对 AArch64 硬件的这种 Linux 镜像内存支持。

科普： AArch64 是 ARMv8 架构的一种执行状态。这并不单纯只是一个 32 位 ARM 构架扩充套件，而是完全基于 ARMv8 构架的 A64 指令集。

此外，UEFI 允许设置基于地址范围的部分镜像内存（Memory Mirroring，可为镜像保留的系统内存），这在 UEFI 2.5 规范中就已存在。这种 UEFI 内存镜像可以用于调控服务器的冗余 / 可靠性目的。

根据 UEFI 设置，服务器通常可以提供完整的镜像（为镜像保留 50%）或部分镜像（通常为 10~20%），如果低于 / 高于 4GB 还可以手动选择，甚至由操作系统决定镜像的内存地址范围，符合 UEFI 规范的 AArch64 硬件也可以支持它，但直到现在还没有在 AArch64 / ARM64 上设置 Linux 内核支持。