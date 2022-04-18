九旬维权教授赵德馨再发声：知网道歉后从没跟我商量过论文上架的事情

IT之家 4 月 18 日消息，近日网传“中科院停用知网”引发热议后，去年维权上热搜的教授赵德馨今日再次发声。

赵德馨教授长期从事中国经济史研究，此前有多篇论文发表在《中国经济史研究》上。据报道，知网不仅收录了赵德馨的这些论文，他自己下载时还要付费，相比下知网一分钱稿费都没有给他。

去年 8 月，赵德馨教授一纸诉状将知网告上法庭。最终，赵德馨胜诉，获赔 70 万元，中国知网表示“不再收录他的文章，已收录的也全部下架”。

虽然获得胜诉，但赵德馨发现自己陷入了一个“怪圈”：起诉即胜诉，而胜诉之后，作品却失去了传播的渠道。赵德馨在去年 12 月 16 日接受采访时称，在委托律师继续维权过程中，“要求知网恢复被删除文章”将作为重要诉求之一。

IT之家了解到，去年 12 月份，中国知网发布关于“赵德馨教授起诉中国知网获赔”相关问题的说明，向赵德馨教授道歉。对于赵德馨教授作品的问题，知网称将积极会同相关期刊编辑出版单位与赵德馨教授沟通，妥当处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题。

据长江日报报道，九旬维权教授赵德馨今日再发声：“知网发布说明向我道歉后，从没跟我商量过论文上架的事情。”

赵德馨表示，知网的人春节来看望过他一次，没有谈任何实质性的问题，对于他的提问，知网方面没有任何表态，在那以后也再也没有联系过。

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