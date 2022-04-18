9999 元起，康佳 A6 Pro 智慧场景屏发布，搭载与 SmartisanOS 合作的 ME 柚 OS 系统

IT之家 4 月 18 日消息，今日下午，康佳电视与 SmartisanOS 合作的新品终于发布了。康佳 A6 Pro 智慧场景屏宣布搭载全新 ME 柚 OS 系统，与 SmartisanOS 团队合作。

据介绍，ME 柚 OS 系统包含新场景、新生态、新交互三大特点。

新场景方面，ME 柚 OS 系统支持自由拼屏，还能够手机投屏，每个窗口的音量都可以独立控制。

新生态方面，ME 柚 OS 系统兼容了更多应用，官方举例了上网课、多人会议等场景，App 兼容大屏，但没有进一步展开介绍。

新交互方面，ME 柚 OS 系统支持传统遥控、键鼠、Touch 触控、空鼠操控、远场语音、手机同屏操控等，遥控器的 OK 键是一个触控板，还可在空中摇晃遥控器移动电视中的光标。

SmartisanOS 团队负责人邹伟表示，ME 柚 OS 系统为大屏引入了多任务管理，可同时运行多个应用。

接下来是康佳 A6 Pro 智慧场景屏的硬件配置，该电视配备 4K 120Hz MiniLED 高刷超感屏，支持 MEMC Pro 运动补偿、VRR 可变刷新率、ALLM 自动低延迟，并配备 HDMI 2.1 接口。

音频方面，该智慧场景屏配备 JBL Pro 60W 音响，1L 超大共鸣腔，拥有 10 个发声单元。

此外，该智慧场景屏搭载四核 A73 处理器，配备 4+64GB 存储，支持 Wi-Fi 6，后续将 OTA 支持杜比视界和杜比全景声。

IT之家了解到，康佳 A6 Pro 智慧场景屏首发价为：

65 英寸售价 9999 元；

75 英寸售价 14999 元；

86 英寸售价 19999 元；

98 英寸售价 39999 元。

此外，康佳将于今年下半年发布移动场景和竖屏场景系列产品。