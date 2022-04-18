微软：2023 年 4 月 11 日之后将不再为 Office 2013 提供安全更新

IT之家 4 月 18 日消息，根据微软官方消息，在 2023 年 4 月 11 日之后微软将不再为 Office 2013 和 Skype for Business 2015 提供安全更新。

微软强调，在此日期后，这些产品将不再接收安全更新、非安全更新、Bug 修复、技术支持或联机技术内容更新，因此微软强烈建议运行旧版本的客户迁移到 Microsoft 365。

IT之家了解到，Microsoft Office 2013 是应用于 Microsoft Windows 视窗系统的一套办公室套装软件，是继 Microsoft Office 2010 后的新一代套装软件，于 2013 年 1 月 29 日正式上市，但至今仍有大量用户。

值得一提的是，对 Office 2013 停止支持并不意味着该版本将禁止使用，用户依旧可以运行并使用该系列软件，但微软将不会再提供任何形式的更新与维护，用户可能会面临各类可靠性问题。

微软还强调，目前使用 Office 2013 的用户将可以选择升级到 Microsoft 365 服务，或是 Office 2021，不过微软并未说明是否需要额外付费。

此外，微软还再次提醒用户，将在今年 5 月停止对 Win10 20H2 等多个版本的技术支持，建议用户尽快更新。