推特一度涨近 3%，此前宣布采用“毒丸计划”以抵制马斯克恶意收购

IT之家 4 月 18 日消息，亿万富翁埃隆・马斯克 (Elon Musk) 上周主动提出将 Twitter 私有化要约，但推特方面表示不欢迎。今日有 Twitter 董事会表示正考虑采取一项措施，以保护该公司免受恶意收购。

因此，推特股价盘前一度涨超 3%，但随着美股开盘一路走低。截至IT之家发稿，推特已跌下 0.91%。

据法新社、路透社，推特董事会表示，当前持股人将被允许以更低的价格购买更多股份，而且如果该公司因股份被大规模购入而被整体收购，收购方将必须向其余股东支付所谓的控制权溢价，该价格将高于股份的市场价。

推特指出，这份计划将降低 "任何机构、个人或团体" 通过在自由市场上收购股份、却无需向其他股东支付 "适当的控制权溢价" 就能接管公司的可能性。

根据该计划，如果投资者在未经董事会批准的情况下购入 15% 以上的推特股份 (即所谓的 "恶意收购")，上述 "控制权溢价" 机制就会被激活。

值得一提的是，马斯克目前持有推特约 9% 的股份。

分析师伊夫斯 (Dan Ives) 认为，推特股东不会积极看待董事会的这一决定，一方面是因为既有持股人的股份会被稀释，一方面也是因为董事会释放出了不欢迎收购的信号。伊夫斯认为，围绕推特收购案很有可能会爆发一场法庭诉讼战。