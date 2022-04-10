Twitter“大 V”僵尸粉太多，马斯克质疑“推特正没落”

4 月 10 日消息，美国当地时间周六，推特最大股东埃隆・马斯克（Elon Musk）在购买了这家社交媒体巨头价值超过 30 亿美元的股份后，在推特上发文质疑该公司是否正在没落。

马斯克当天转推了 World of Statistics 的推文，上面列出了十个粉丝最多的推特账户。其中，美国前总统 Barack Obama 以 1.314 亿粉丝位居榜首，紧随其后的是美国歌手贾斯汀・比伯（Justin Bieber，1.143 亿）、凯蒂・佩里（Katy Perry，1.088 亿）、蕾哈娜（Rihanna，1.059 亿）、泰勒・斯威夫特（Taylor Swift，9030 万）和 Lady Gaga（8450 万）等明星。

上榜的名人还有印度总理 Narendra Modi，7770 万，足球明星克里斯蒂亚诺・罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，9880 万）等。马斯克的个人账户排在第八位，他有 8100 万粉丝。

资料图 来源：马斯克推特截图

马斯克在回复中写道：“这些‘顶级’账号大多很少发文，发布的内容也很少。例如，@taylorswft13 已经 3 个月没有发布任何内容了，而 @justinbieber 今年只发了一次帖子。推特正在没落？”

上周二，推特任命马斯克成为董事会成员。此前，马斯克收购了该公司超过 9% 的股份，使他成为推特的最大股东。马斯克表示，他期待着很快对推特做出重大改进，并开始对他的粉丝进行民意调查，以决定是否为该服务增加备受期待的“编辑按钮”。推特已经表示，该公司正在测试新编辑功能。

周四，马斯克在推特上发布了自己 2018 年参加乔・罗根（Joe Rogan）播客节目时吸食大麻的照片，并配了这样的文字：“推特的下一次董事会会议将被点燃。”马斯克的评论经常会引起人们的惊讶，偶尔也会招致谴责。

据报道，马斯克的任命引发了许多推特员工的担忧，比如他在变性人问题上的有争议评论，以及他给人很难相处的印象。加州一家机构最近起诉特斯拉，指控其歧视和骚扰非洲裔美籍工人。但特斯拉否认了这些指控，称其反对任何歧视。