世界首富没房子，马斯克称出差都是去朋友家借宿

4 月 18 日消息，最近特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在接受采访时透露，自己没有房产，出差时常常辗转于不同朋友家中。此前 TED 大会组织者克里斯・安德森 (Chris Anderson) 在受邀造访特斯拉德州超级工厂期间，与马斯克录制了一场视频采访。马斯克在采访中表示，“我现在甚至没有自己的房子，实际上是住在朋友家里。”

马斯克补充说：“如果我去特斯拉大部分工程技术人员所在的旧金山湾区，基本上会在朋友们家借宿。”

数据显示，马斯克的个人净资产为 2510 亿美元，目前位居世界第一。安德森在与马斯克的交谈中提到，鉴于全球范围内存在的巨大财富差距，很多人对亿万富翁这个词很反感。美国参议员伊丽莎白・沃伦 (Elizabeth Warren) 等人士也批评像马斯克这样的超级富豪税负相对较低。

马斯克就此回应道：“当然，如果我每年在个人消费方面花上几十亿美元，那肯定是有问题，但事实并非如此。”

马斯克说，虽然大家都知道自己名下有一架私人飞机，但没有游艇，也没有真正度过假。“我的个人消费需求似乎并不高。我的意思是，唯一例外就是飞机，但如果不坐私人飞机，我的工作时间就会减少。”当然，马斯克也承认自己的净财富的确显得很“疯狂”。

这似乎是世界首富马斯克首次明确自己名下没有房产。

多年来，很多人对马斯克的节俭生活一直津津乐道。2020 年 5 月份，马斯克发布推文称，自己打算卖掉所有的财产，名下会“没有房子”。2021 年 8 月份有报道称，马斯克住在从 SpaceX 租来的 5 万美元预制板房里。

在最近接受采访时，马斯克女友格莱姆斯表示，他有时简直是生活在“贫困线以下”。格莱姆斯说，自己睡的床垫一侧有了破洞马斯克都不愿意买新的。

2015 年，谷歌联合创始人、时任首席执行官拉里・佩奇（Larry Page）表示，有时马斯克去硅谷时会给其发邮件询问是否可以借宿：“我不知道今晚该住哪儿。我能去你那儿吗？”

在上周五的这场访谈中，马斯克还谈及了其收购个人社交媒体 Twitter 一事。

马斯克表示，如果 Twitter 拒绝 430 亿美元的出价，他有一个备用计划，但拒绝透露任何细节。

在现场活动中，马斯克表示，他可能无法收购这家公司，但“理论上”负担得起。

“我有足够资产，”马斯克这样说，但没有透露更多细节。公开报道显示，马斯克大部分个人财富都与他在特斯拉的股份有关。

上周五，Twitter 表示将采取“毒丸”措施防止被马斯克收购。外媒报道称，这“实质上是通过增加股票总数来降低公司每一股的价值，使任何个人或机构更难获得一家公司的全部股票。”

在预先录制的视频采访中，安德森还问马斯克，有关自己和其他亿万富翁过于富有的外界评论是否会让他们感到沮丧。

“我的意思是，毫无影响可言，”马斯克说。