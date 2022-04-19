测试显示：大多数苹果 M1 Mac 的雷电 4 接口不支持 USB 3.1 Gen 2，无法达到 10Gb / s 传输

IT之家 4 月 19 日消息，苹果 M1 Mac 的专业用户报告称，该电脑外接 SSD 的传输速度令人失望，测试表明似乎大多数 M1 Mac 雷电接口不支持 USB 3.1 Gen 2，无法提供最高 10Gb / s 的传输速度。

Eclectic Light 的 Howard Oakley 测试了两台 M1 Mac 机型：

Mac Studio 配备 M1 Max、32 GB 内存、2 TB 内部 SSD，连接到 Studio Display 显示器；

MacBook Pro 16 英寸，2021 款配备 M1 Pro、32 GB 内存、2 TB 内部 SSD，使用内部显示器。

Oakley 首先使用英特尔版 Mac 进行了测试，以验证他的外接 SSD 和连接线绝对兼容，连接到雷电 4 接口的速度都可以达到 10Gb / s。

然后 Oakley 进行了实际测试，将 160 个大小从 2 MB 到 2 GB 的文件写入外接 SSD，然后读回这些相同的文件，以测试其读写速度。

IT之家了解到，测试显示，自 2020 年 11 月发布以来的大部分 M1 Mac 的雷电接口似乎都无法完全支持 USB 3.1 Gen 2 中的 10 Gb / s SuperSpeed+。唯一一款例外就是搭载 M1 Max 的 Mac Studio，速度还比预期低了 10%。

Oakley 表示，最大的影响可能是传输速度接近 10 Gb / s 的外接存储，例如带有 USB 3.1 Gen 2 而不是雷电 3 接口的 RAID 阵列和 NVMe SSD，读写速度可能会减半。

他建议使用 USB 3.1 Gen 2 设备的用户，应将外接存储连接到雷电 3 扩展坞或 Studio Display 上的 USB 接口，这样它们的性能应该会更好。