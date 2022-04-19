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测试显示：大多数苹果 M1 Mac 的雷电 4 接口不支持 USB 3.1 Gen 2，无法达到 10Gb / s 传输

2022/4/19 7:40:16 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 19 日消息，苹果 M1 Mac 的专业用户报告称，该电脑外接 SSD 的传输速度令人失望，测试表明似乎大多数 M1 Mac 雷电接口不支持 USB 3.1 Gen 2，无法提供最高 10Gb / s 的传输速度。

Eclectic Light 的 Howard Oakley 测试了两台 M1 Mac 机型：

  • Mac Studio 配备 M1 Max、32 GB 内存、2 TB 内部 SSD，连接到 Studio Display 显示器；

  • MacBook Pro 16 英寸，2021 款配备 M1 Pro、32 GB 内存、2 TB 内部 SSD，使用内部显示器。

Oakley 首先使用英特尔版 Mac 进行了测试，以验证他的外接 SSD 和连接线绝对兼容，连接到雷电 4 接口的速度都可以达到 10Gb / s。

然后 Oakley 进行了实际测试，将 160 个大小从 2 MB 到 2 GB 的文件写入外接 SSD，然后读回这些相同的文件，以测试其读写速度。

IT之家了解到，测试显示，自 2020 年 11 月发布以来的大部分 M1 Mac 的雷电接口似乎都无法完全支持 USB 3.1 Gen 2 中的 10 Gb / s SuperSpeed+。唯一一款例外就是搭载 M1 Max 的 Mac Studio，速度还比预期低了 10%。

Oakley 表示，最大的影响可能是传输速度接近 10 Gb / s 的外接存储，例如带有 USB 3.1 Gen 2 而不是雷电 3 接口的 RAID 阵列和 NVMe SSD，读写速度可能会减半

他建议使用 USB 3.1 Gen 2 设备的用户，应将外接存储连接到雷电 3 扩展坞或 Studio Display 上的 USB 接口，这样它们的性能应该会更好。

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关键词：M1 Mac雷电

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