从 Intel 到 Apple Silicon，苹果的冒险芯片战略让 M1 Mac 大获成功

IT之家 4 月 18 日消息，据 Apple Insider 报道，苹果从 Intel 向 Apple Silicon 的过渡是一场艰难的赌博，Johny Srouji 的介绍揭示了其中的挑战，包括关于设计组件的内部辩论，以及 COVID-19 疫情的机遇和挑战。

苹果 Mac 和 MacBook 产品线的复兴很大程度上归功于其 M1 芯片产品线的创建和实施，其 Apple Silicon 芯片能够超越竞争对手。在苹果硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 的介绍中，更多地揭示了 Apple Silicon 创建背后的设计思想。

苹果已经建立了一个团队，其中包括数千名工程师，致力于为 iPhone 和 iPad 开发公司的芯片。由于一连串工作的限制，该团队的设计还要求与硬件深度集成，以完成设计人员希望其系列完成的任务。

然而，据《华尔街日报》报道，2017 年科技博主与高管交谈时出现了一个爆发点，苹果为其 Pro Mac 的缺陷道歉。在不断抱怨使用英特尔芯片性能低下后，苹果加大了从芯片制造商转移的力度。

Srouji 证实，这一变化引发了苹果内部的争论，因为计算机制造商并不倾向于在内部设计如此重要的组件。此举被认为是有风险的，部分原因是团队必须设计一种芯片架构，从最便宜的 Mac mini 到最昂贵的 Mac Pro 都可以使用。

“首先，如果我们这样做，我们能否提供更好的产品？”Srouji 谈到了这场辩论，“这是第一个问题。这与芯片无关。苹果不是芯片公司。”

然后，该团队必须确定是否可以交付芯片，同时增加其数量以应对其他项目和技术变革。“我不会做一次就收工，”Srouji 补充道，“这需要年复一年。这是一项巨大的努力。”

这一过程促使苹果将其芯片战略扩展到 Mac，并配备了可扩展的架构。一位前工程师表示，Srouji 的团队突然成为产品开发的中心，随着时间的推移，Srouji 的影响力越来越大。

COVID-19 疫情成为 Apple Silicon 开发的一个潜在问题，远程工作任务会影响生产开始前的芯片验证。与让工程师在设施中通过显微镜查看芯片的通常过程不同，Srouji 帮助实施了一个使用相机远程执行检查的过程。

快速部署对于避免任何生产延迟是必要的，但由于 Srouji 团队的规模和分布，部署变得很快。该团队遍布世界各地，非常熟悉跨时区通过视频通话进行工作。

“我在生活中学到的东西：你思考所有你可以控制的事情，然后你必须足够灵活、适应能力强，以便在事情不按计划进行时重新规划，” Srouji 在接受采访时说。“例如，COVID-19 疫情就是其中之一。”

苹果目前正准备在 6 月举行其 WWDC22 活动，该活动可以看到该公司介绍其下一代 Apple Silicon 芯片战略。有传言称，苹果正致力于在 2022 年晚些时候在更新的 MacBook Air 和 MacBook Pro 中引入 M2 芯片，苹果可能会在开发者大会上对此进行宣布透露。