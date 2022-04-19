瑞幸咖啡外卖价格出错导致爆单，官方为饿了么退单用户补发 32 元代金券

IT之家 4 月 19 日消息，昨日上午，瑞幸咖啡的饿了么外卖出现了价格异常，很多双杯咖啡的价格仅为 6 元左右。官方称由于饿了么后台价格配置问题，导致瑞幸椰云套餐价格短时内出现错误，门店受到大量异常订单挤压，已紧急取消了饿了么平台异常订单。

今日上午，瑞幸咖啡官方公布了用户补偿的相关声明，为饿了么退单用户补发 32 元代金券。

4 月 18 日上午，由于公司内部人员误操作，饿了么平台套餐出现价格错误，订单异常，进而导致门店运营压力太大，我们只能主动退单。 此次所有损失由瑞幸咖啡全部承担，并将于今日陆续为饿了么所有退单用户账户补发“32 元代金券”，有效期至 4 月 30 日。 同时，因为昨日早高峰等待时间异常而取消订单的用户，我们也将补偿优惠券。 瑞幸咖啡始终力求为用户提供高品质、高性价比、高便利性的产品服务，也希望能长期、持久地服务好用户！

IT之家测试发现，瑞星咖啡的饿了么门店昨日暂停营业后，今日已重新开始营业。

值得一提的是，不久前星巴克也出现了 Bug，多名用户的账户里突然多了优惠券，官方回应称正在抢修。

《星巴克正式回应多出优惠券 Bug：今天暂时无法使用 App 和微信小程序及里面的券》

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