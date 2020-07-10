传瑞幸造假内部调查结束，称新 CEO 和投资人等不知情

7 月 10 日消息，据接近瑞幸咖啡董事会的人士获得的调查报告显示，没有证据证明以郭谨一为首的现任董事会成员及高管知晓或参与造假，投资人、董事刘二海和黎辉对造假行为也均不知晓。

上述调查报告来自特别委员会主导的内部调查。特别委员会认为，根据独立调查发现的相关文件和证据，没有证据证明以郭谨一为首的现任董事会成员及高管包括吴刚、曹文宝、杨飞等知晓或参与造假，没有证据证明 CFO Reinout Schakel 对虚假交易知情或有任何参与，投资人、董事刘二海、黎辉对造假行为也均不知晓。这也意味着关于瑞幸咖啡造假的内部调查已经结束。

特别委员会成立于 3 月 19 日，经瑞幸咖啡董事会授权可以访问公司的文件、记录，并与公司任何高层、员工进行访谈。此前瑞幸咖啡公告显示，在内部调查的过程中，特别委员会及第三方顾问查阅了 55 万多份文件，与 60 多名相关证人做了访谈，并进行了广泛的会计及数据分析测试。

7 月 1 日晚，瑞幸咖啡发布公告称，特别委员会发现瑞幸咖啡伪造交易始于 2019 年 4 月，致使 2019 年净收入虚增了 21.2 亿元 (二季度至四季度分别虚增了 2.5 亿元、7.0 亿元、11.7 亿元)，成本与费用虚增了 13.4 亿元 (二季度至四季度分别为 1.5 亿元、5.2 亿元、6.7 亿元)。

公告显示，瑞幸咖啡前 CEO 钱治亚、前 COO 刘剑以及向其汇报的若干员工参与了造假，虚增的交易金额来自与第三方公司及瑞幸咖啡旗下员工的关联交易。除了 5 月 19 日通报的 6 名员工外，瑞幸咖啡又解雇了 6 名员工，这 12 名员工在钱治亚和刘剑的指令下参与造假，另外有 15 名员工将受到相关处分。公司称正在终止与上述关联交易有关的第三方公司的合作。

7 月 5 日下午，瑞幸咖啡召开股东特别大会。会议投票通过了对陆正耀、黎辉、刘二海及 Sean Shao 的董事罢免议案。同时会议投票通过了增加 Ying Zeng 和 Jie Yang 两名独立董事。

目前瑞幸 6000 余家门店仍在正常运转中，内部人士透露瑞幸目前日均订单在百万级别，通过调整门店等措施可实现自我造血。