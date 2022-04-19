ROG 冰刃 6 双屏开售：165W RTX 3080 Ti + 星云原画屏，售价 55999 元

搭载 ROG 星云原画屏的 ROG 冰刃 6 双屏正式开启预售，全新的星云原画屏拥有 2.5K 超高分辨率，同时 Mini LED 屏幕优良的显示效果带来了真实的色彩表现，双屏设计丰富了创作者的创作方式。全新的 ROG 冰刃 6 双屏搭载 AMD 锐龙 9 6900HX 处理器以及 GeForce RTX 3080 Ti 笔记本电脑 GPU，强大的硬件性能带来了卓越的创作体验。ROG 冰刃 6 双屏已开启预约，将于 4 月 24 日正式开售，首发价 55999 元，同时购买还提供橡胶腕托，感兴趣不要错过。

ROG 冰刃 6 双屏主屏幕搭载一块 16 英寸的星云原画屏，这块屏幕采用 Mini LED 技术，拥有 512 个背光分区，屏幕比例为 16:10，分辨率达到 2.5K，更拥有 165Hz 高刷新率体验和 Free Sync 防撕裂技术。ROG 冰刃 6 双屏主屏幕峰值亮度达到 1100 尼特，并拥有 100000:1 的动态对比度，支持 10bit 色深，色彩范围覆盖 100% DCI-P3 广色域，并通过莱茵低蓝光认证、Pantone 色彩认证以及杜比视界 HDR 认证。

ROG 冰刃 6 双屏副屏部分采用 14.1 英寸的触控屏，副屏采用了全新的铰链设计，可自动抬升副屏，让主屏和副屏观感更为紧密。副屏抬升并后移 25 毫米，露出全新的 ROG 极光天窗。

ROG 冰刃 6 双屏采用了 3840x1100 像素分辨率，色彩覆盖 100% sRGB，并支持手指触控和触控笔，配合 Screen Xpert2.0 应用，可以进行高度的自定义，方便创作需求场景使用。

处理器方面，ROG 冰刃 6 双屏采用 AMD 锐龙 9 6900HX 超频处理器，6 纳米 Zen 3 + 架构，拥有 8 核 16 线程，加速频率最高达到 4.9GHz。显卡方面则搭载 GeForce RTX 3080 Ti 笔记本电脑 GPU 16GB，全新的 NVIDIA Ampere 架构带来强大的性能释放，支持 165W 性能释放，畅玩游戏大作，16GB 超大显存，为创意生产助力。ROG 冰刃 6 双屏支持全新的双显三模显卡切换，配合 2x2TB PCIe 4.0x4 SSD 和 2x32GB DDR5 4800MHz 内存，带来强大的数据处理体验。

ROG 冰刃 6 双屏散热采用冰川散热架构 2.0 Pro，通过 AAS Plus 2.0 风动技术，配合 5 热管、4 出风口、双 Arc Flow 绝尘风扇以及暴力熊液金导热，快速传导核心产生的热量，提供高效散热体验。

ROG 冰刃 6 双屏提供单键 RGB 影刃背光键盘，1.7 毫米键程全程无冲，同时触控板与虚拟数字按键合二为一的设计，支持小键盘与触控板一键切换。电池方面，ROG 冰刃 6 双屏配备 90Wh 电池，并支持 100W PD 快充。

摄像头位置，ROG 冰刃 6 双屏搭载红外摄像头，支持 Windows Hello，快速实现解锁登录。配合 Wi-Fi 6E 网络以及 2.5Gbps 高速网口实现高速网络联通体验。

接口方面，ROG 冰刃 6 双屏提供 2 个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、2 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个 2.5Gbps 网口、1 个耳麦接口、1 个电源接口、1 个 MicroSD4.0 接口，分别位于机身的两侧和后侧。

全新的 ROG 冰刃 6 双屏已开启预约，将于 4 月 24 日正式开售，首发价 55999 元，同时购买还提供橡胶碗托，感兴趣不要错过。