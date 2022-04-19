休闲游戏《退休模拟器》上架 Steam：告别内卷，提前体验养老生活

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IT之家 4 月 19 日消息，休闲游戏《退休模拟器》现已上架 Steam 商城，支持简体中文。该游戏售价和发售日期暂未公布。
IT之家了解到，游戏介绍显示，《退休模拟器》是一款模拟退休生活的养成游戏，玩家将扮演一位普通的退休人员，通过规划日程、自由养成，体验精彩奔放的退休生活，追求旅行家、网络名人、传武大师等心愿。
据介绍，在搞笑之余，玩家也可了解自身与周遭的隐秘故事，体会到亲友间的脉脉温情。
最低配置
操作系统：Windows XP / Vista / 7/8/8.1/10 x86 and x64
处理器：Intel Core I5
内存：8000 MB RAM
显卡：GeForce GTX 750
DirectX 版本：9.0
存储空间： 需要 1500 MB 可用空间
推荐配置
操作系统：Windows XP / Vista / 7/8/8.1/10 x86 and x64
处理器：Intel Core I5
内存：16000 MB RAM
显卡：GeForce GTX 1060
DirectX 版本：9.0
存储空间：需要 1500 MB 可用空间