休闲游戏《退休模拟器》上架 Steam：告别内卷，提前体验养老生活

IT之家 4 月 19 日消息，休闲游戏《退休模拟器》现已上架 Steam 商城，支持简体中文。该游戏售价和发售日期暂未公布。

IT之家了解到，游戏介绍显示，《退休模拟器》是一款模拟退休生活的养成游戏，玩家将扮演一位普通的退休人员，通过规划日程、自由养成，体验精彩奔放的退休生活，追求旅行家、网络名人、传武大师等心愿。

据介绍，在搞笑之余，玩家也可了解自身与周遭的隐秘故事，体会到亲友间的脉脉温情。

最低配置

操作系统：Windows XP / Vista / 7/8/8.1/10 x86 and x64

处理器：Intel Core I5

内存：8000 MB RAM

显卡：GeForce GTX 750

DirectX 版本：9.0

存储空间： 需要 1500 MB 可用空间

推荐配置