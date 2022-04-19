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休闲游戏《退休模拟器》上架 Steam：告别内卷，提前体验养老生活

2022/4/19 18:08:04 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 4 月 19 日消息，休闲游戏《退休模拟器》现已上架 Steam 商城，支持简体中文。该游戏售价和发售日期暂未公布

休闲游戏《退休模拟器》

IT之家了解到，游戏介绍显示，《退休模拟器》是一款模拟退休生活的养成游戏，玩家将扮演一位普通的退休人员，通过规划日程、自由养成，体验精彩奔放的退休生活，追求旅行家、网络名人、传武大师等心愿。

休闲游戏《退休模拟器》

休闲游戏《退休模拟器》

据介绍，在搞笑之余，玩家也可了解自身与周遭的隐秘故事，体会到亲友间的脉脉温情。

休闲游戏《退休模拟器》

最低配置

  • 操作系统：Windows XP / Vista / 7/8/8.1/10 x86 and x64

  • 处理器：Intel Core I5

  • 内存：8000 MB RAM

  • 显卡：GeForce GTX 750

  • DirectX 版本：9.0

  • 存储空间： 需要 1500 MB 可用空间

推荐配置

  • 操作系统：Windows XP / Vista / 7/8/8.1/10 x86 and x64

  • 处理器：Intel Core I5

  • 内存：16000 MB RAM

  • 显卡：GeForce GTX 1060

  • DirectX 版本：9.0

  • 存储空间：需要 1500 MB 可用空间

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关键词：Steam退休模拟器

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