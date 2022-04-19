通用汽车正开发全新电动汽车平台 GM BT1

集微网消息，据 gmauthority 报道，通用汽车向全电动产品阵容的转型过程中，带来了大量的新技术，包括开发新平台以支持大量新的通用汽车电动汽车车型。而 GM BT1 平台就是其中之一，据通用汽车称，GM BT1 平台既不被视为承载式车身平台，也不被视为非承载式车身平台。

▲ 图源：gmauthority

据悉，通用汽车的电池电动卡车首席工程师 Nichole Kraatz 近期在接受采访时表示，雪佛兰全电动皮卡 Silverado EV 的基础架构已确认为 BT1 平台，“其既不是承载式车身结构，也不是非承载车身结构。我们设计了一种不同的架构类型，即带地板的车身。而且，Ultium 电池结构实际是该架构很好的一部分，在车身离开车身轴后，这两者连接起来。因此，我们定义了一种新的车辆类别。”

当被问及是否有一个特定的术语来描述 BT1 平台时，Nichole Kraatz 表示，“实际上前几天在我的团队中使用了 UltiBody 这个术语，因为我们还没有指定一个。”

需要提及的是，“Ulti”前缀是指通用汽车的 Ultium 品牌，其中包括 GM Ultium 电池和 GM Ultium 驱动电机技术。

GM BT1 架构支撑着通用汽车的电池驱动皮卡车和 SUV，包括雪佛兰 Silverado EV、GMC Sierra EV、GMC Hummer EV 以及即将推出的全电动车型凯迪拉克 Escalade。

而通用汽车的新 BEV3 平台被用于支持该公司的全电动跨界车和轿车，包括凯迪拉克 Lyriq、凯迪拉克 Celestiq、雪佛兰 Blazer EV 和雪佛兰 Equinox EV。