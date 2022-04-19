奔驰全新 EQS 纯电 SUV 全球首发：660km 续航 + 1.41 米 MBUX 超联屏，首搭杜比全景声系统

IT之家 4 月 19 日消息，今日，梅赛德斯-EQ 品牌旗下全新 EQS 纯电 SUV 全球首发。这也是梅赛德斯-EQ 品牌第三款基于 EVA 纯电平台正向研发的车型和首款 SUV 车型。

IT之家了解到，全新 EQS 纯电 SUV 采用了 EQ 家族式设计理念，将全新 EQS 弓形车身设计移植到 SUV 车型上，搭配“暗夜星阵”封闭式格栅、“时空之环”日间行车灯。

车内，全新 EQS 纯电 SUV 采用了数字化座舱设计，以 1.41 米的 MBUX 超联屏为内饰核心，提供 7 种内饰配色。

座椅方面，电动艺术风格套件配备滚边工艺的座椅，AMG 风格套件车型则提供带有独立头枕的 SUV 运动型座椅。车型第二排的两侧座椅标配豪华头枕。

车门饰板以多种材质拼接而成，中央扶手台和车门扶手处可镶嵌开孔白蜡木饰板，上嵌数颗铝制三叉星徽图案。

动力方面，全新 EQS 纯电 SUV 标配后轴电机，双电机车型前后配备永磁同步电机，提供 400 千瓦的最大输出功率，峰值扭矩达 858 牛∙米，WLTP 工况续航里程可达 660 公里。

全新 EQS 纯电 SUV 还采用四连杆前悬和独立多连杆后悬挂的底盘设计，搭载具有连续可调阻尼的 AIRMATIC 空气悬挂，匹配 5 种动态操控选择（DYNAMIC SELECT）功能。

空间方面，全新 EQS 纯电 SUV 拥有超过 5 米的长度和超过 3 米的轴距，提供 5 座和 7 座（第三排可选择）两种选择。为此，座椅标配 EASY-ENTRY 方便出入系统。

此外，全新 EQS 纯电 SUV 还是梅赛德斯-奔驰品牌首个搭载杜比全景声系统的车型。梅赛德斯-奔驰方面表示，该系统相比传统立体声左右声道，可创造覆盖 360 度的多维音域。