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奔驰全新 EQS 纯电 SUV 全球首发：660km 续航 + 1.41 米 MBUX 超联屏，首搭杜比全景声系统

2022/4/19 18:35:46 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 19 日消息，今日，梅赛德斯-EQ 品牌旗下全新 EQS 纯电 SUV 全球首发。这也是梅赛德斯-EQ 品牌第三款基于 EVA 纯电平台正向研发的车型和首款 SUV 车型。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

IT之家了解到，全新 EQS 纯电 SUV 采用了 EQ 家族式设计理念，将全新 EQS 弓形车身设计移植到 SUV 车型上，搭配“暗夜星阵”封闭式格栅、“时空之环”日间行车灯。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

车内，全新 EQS 纯电 SUV 采用了数字化座舱设计，以 1.41 米的 MBUX 超联屏为内饰核心，提供 7 种内饰配色。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

座椅方面，电动艺术风格套件配备滚边工艺的座椅，AMG 风格套件车型则提供带有独立头枕的 SUV 运动型座椅。车型第二排的两侧座椅标配豪华头枕。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

车门饰板以多种材质拼接而成，中央扶手台和车门扶手处可镶嵌开孔白蜡木饰板，上嵌数颗铝制三叉星徽图案。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

动力方面，全新 EQS 纯电 SUV 标配后轴电机，双电机车型前后配备永磁同步电机，提供 400 千瓦的最大输出功率，峰值扭矩达 858 牛∙米，WLTP 工况续航里程可达 660 公里

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

全新 EQS 纯电 SUV 还采用四连杆前悬和独立多连杆后悬挂的底盘设计，搭载具有连续可调阻尼的 AIRMATIC 空气悬挂，匹配 5 种动态操控选择（DYNAMIC SELECT）功能。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

空间方面，全新 EQS 纯电 SUV 拥有超过 5 米的长度和超过 3 米的轴距，提供 5 座和 7 座（第三排可选择）两种选择。为此，座椅标配 EASY-ENTRY 方便出入系统。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

此外，全新 EQS 纯电 SUV 还是梅赛德斯-奔驰品牌首个搭载杜比全景声系统的车型。梅赛德斯-奔驰方面表示，该系统相比传统立体声左右声道，可创造覆盖 360 度的多维音域。

奔驰全新 EQS 纯电 SUV

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关键词：电动汽车奔驰

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