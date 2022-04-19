戴尔 Precision 7770/7670 笔记本配置曝光：搭载 12 代酷睿 HX 处理器，最高 16 核

IT之家 4 月 19 日消息，戴尔新款 Precision 7770/7670 移动工作站配置现已曝光，搭载了英特尔暂未发布的 12 代酷睿 HX 系列处理器。

根据曝光的配置表，戴尔新款 Precision 7770/7670 将可选以下处理器：

i5-12600HX（vPro）：12 核 16 线程，最高 4.6GHz

i7-12800HX：16 核 24 线程，最高 4.8GHz

i7-12850HX（vPro）：16 核 24 线程，最高 4.8GHz

i9-12900HX：16 核 24 线程，最高 5GHz

i9-12950HX（vPro）：16 核 24 线程，最高 5GHz

该系列处理器相比 12 代酷睿 H 系列核心更多，基础功耗为 55W。

显卡方面，戴尔新款 Precision 7770/7670 将可选以下显卡：

RTX A1000 4GB

RTX A3000 12GB

RTX A4500 16GB

RTX A5500 16GB

RTX 3080Ti 16GB

屏幕方面，戴尔新款 Precision 7770/7670 分别搭载 17.3 和 16 英寸屏幕，最高可选 4K 分辨率 OLED 屏。

内存方面，戴尔新款 Precision 7770/7670 可选戴尔定制的 CAMM 模块，最高可选 128GB DDR5-3600 或 64GB DDR5-4800。

目前，戴尔暂未公布新款 Precision 7770/7670 的发布时间。

IT之家稍早前报道，华硕现已宣布将在北京时间 5 月 10 日 0 点举行“性能之巅”新品发布会，预计也将推出搭载 12 代酷睿 HX 处理器的产品。