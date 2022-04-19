奥迪发力纯电 MPV：支持 L4 级自动驾驶，还送透明电视

今天傍晚，奥迪发布了 sphere 系列的第三款概念车 ——urbansphere。这款概念车展示了奥迪在未来出行领域的考虑，尤其考虑了中国的一些特大城市未来出行场景。

▲ 奥迪 urbansphere 概念车

根据介绍，这款车是由位于北京 798 艺术区的奥迪中国设计团队和德国英戈尔施塔特的设计团队共同设计，用了不到 1 年时间就打造出了 urbansphere，是中德两个设计团队跨国合作的典型车型。

除了有更高的车身之外，奥迪 urbansphere 在内饰设计上更加现代，并且 3.4 米轴距只有 4 个座位，乘坐空间相当宽敞。并且，这款车还支持 L4 级自动驾驶以及车内 VR、眼动追踪等一系列智能化功能。

去年夏天，奥迪在美国推出了 skysphere 概念车，去年秋季在慕尼黑发布了 grandsphere 概念车，这两款纯电概念车展示了奥迪车型的未来。

根据规划，奥迪将在 2025 年推出一款 sphere 系列的纯电量产车，内饰将采用 grandshere 的理念，而今天发布的 urbansphere 具体量产时间还没有确定。

实际上，奥迪造车史上几乎没有 MPV 车型，如今 urbansphere 发布也是奥迪对中国用户越来越重视、同时顺应市场需求变化的表现。这一理念，也正贯彻到奥迪旗下的其他车型中。

一、2025 年量产 WLTP 续航 750km

在外观和内饰设计方面，奥迪 urbansphere 概念车与前两款 sphere 系列的概念车完全不同，这是一款基于奥迪 PPE 平台打造的四座 MPV 车型。

▲ 奥迪 urbansphere

造一辆 MPV 并非奥迪品牌的传统艺能，这辆概念车的想法完全是源于城市出行场景。在拥挤的城市内车辆行驶和停放的空间都相当有限，因此人们需要更大的车内空间。奥迪 urbansphere 概念车其长 / 宽 / 高尺寸分别为 5.51m / 2.01m / 1.78m，轴距达到了 3.4m。

在外观上，奥迪 urbansphere 概念车拥有接近 SUV 高度的车身，但是坐姿相比 SUV 更低矮。

▲ 奥迪 urbansphere 概念车

前脸部分，奥迪 urbansphere 概念车采用了大面积的灯光，除了头灯之外，前格栅几乎布满了 LED 灯光，这部分可以显示车辆灯语，也是汽车的转向灯。

到了车尾部分，奥迪同样采用了大面积的 LED 灯光。同时尾部左右两侧有着两个巨大的扩散器。

▲ 奥迪 urbansphere 概念车尾部

车辆侧面采用了对开门式的设计，并且取消了 B 柱，上下车会非常方便。

奥迪 urbansphere 概念车是一款纯电车型，拥有 800V、容量为 120kWh 的电池，支持 270kW 直流快充，这样的充电速度能够在 10 分钟时间里补充 300 公里续航，25 分钟内将电量由 5% 充电至 80%。续航方面，奥迪 urbansphere 概念车拥有 750 公里 WLTP 续航。

▲ 奥迪 urbansphere 概念车三电配置

在机械性能上，奥迪 urbansphere 概念车前轮采用为电动汽车优化的 5 连杆悬架，后轴为多连杆悬架，同时后轮转向让车辆更灵活。

此外，奥迪 urbansphere 概念车还使用了带有半主动阻尼的自适应空气悬架，无论是在城市道路，还是颠簸路段，都能保证很好的舒适性。

二、车内配备透明 OLED 屏幕 具备 L4 自动驾驶能力

进入车内，可以看到奥迪 urbansphere 概念车的内饰设计相当简约，拥有四个独立座椅，并且还可选择没有方向盘的驾驶模式，这意味着奥迪 urbansphere 能够实现 L4 级自动驾驶。

▲ 可选带有方向盘的驾驶模式

在发布会上，奥迪展示了一段用户一天用车的场景。

早上出门时，奥迪 urbansphere 概念车能够从车库自动驾驶开出抵达上车点接乘客。上车之后，车辆就能实现完全自动驾驶。如果约上几个小伙伴共同出行，车内四个乘客也能一起娱乐玩耍。

▲ 奥迪 urbansphere 的 L4 自动驾驶模式

抵达目的地之后，奥迪 urbansphere 也能自己寻找停车位，如果发现电量较低，车辆还能自主行驶到充电站，但奥迪没有展示是否需要人工为车辆插上充电枪。

可以说，不带有方向盘的 urbansphere 真正让未来出行走进普通人的生活。

在车内智能化上，奥迪 urbansphere 的前排拥有一块“带鱼屏”，屏幕与汽车木质内饰融为一体非常简约，可能是采用了透明 OLED 屏幕。

▲ 奥迪 urbansphere 概念车前排

在后排则真正有一块透明 OLED 大屏，这块大屏横贯车辆左右，后排乘客可以利用屏幕一起参加视频会议或者观看电影。

▲ 奥迪 urbansphere 概念车后排

由于这是一块透明的屏幕，因此屏幕不会遮挡后排乘客视线，即便收起屏幕之后，玻璃天幕也不会被遮挡。

在车门的内侧切口附近，安装了奥迪 MMI 感应式控制元件。每位乘客都能使用这一控件控制车辆的关键功能。当乘客调整座椅休息时，奥迪 urbansphere 还有眼球追踪和手势控制的组合操作，不需要起身控制车辆。此外，奥迪 urbansphere 还能通过语音识别控制车辆。

▲ 奥迪 urbansphere 车控元件

基于眼球追踪、手势控制、语音识别、物理触控等多种操作模式，奥迪 urbansphere 概念车可根据不同用户的需求，了解他们的喜好和常用功能，甚至可以为用户提供个性化建议。

此外，奥迪 urbansphere 左右车门的扶手上都配有 VR 眼镜，可以与包括 Holoride 在内的信息娱乐系统结合使用。在车里，你也能沉浸在元宇宙中。

结语：奥迪持续加码电动化

作为传统头部豪华品牌，奥迪一直以来以运动、豪华著称，并且在中国消费者心中有较高的认知度和认同感。而伴随德国 BBA 三家厂商的电动化转型逐渐深入，新能源市场竞争也将变得更加激烈。