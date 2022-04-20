Netflix 称暂停俄罗斯业务拖累付费订户减少 70 万

北京时间 4 月 20 日消息，流媒体视频公司 Netflix 今天发布的第一季度财报显示，其全球付费订户在第一季度净减少 20 万，拖累其股价在盘后交易中大跌逾 20%。
Netflix 解释称，公司暂停在俄罗斯服务以及逐步结束所有俄罗斯付费会员业务拖累全球付费订户净减少 70 万。剔除这一影响，Netflix 第一季度全球付费订户净增 50 万。
今年 3 月初，Netflix 宣布暂停在俄罗斯的服务。
北京时间 4 月 20 日消息，流媒体视频公司 Netflix 今天发布的第一季度财报显示，其全球付费订户在第一季度净减少 20 万，拖累其股价在盘后交易中大跌逾 20%。
Netflix 解释称，公司暂停在俄罗斯服务以及逐步结束所有俄罗斯付费会员业务拖累全球付费订户净减少 70 万。剔除这一影响，Netflix 第一季度全球付费订户净增 50 万。
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