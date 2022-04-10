NASA SpaceX Crew-4 宇航员进入隔离区，准备飞往空间站执行任务

IT之家 4 月 10 日消息，NASA Crew-4 发射任务原定于 4 月 20 日，但 NASA 载人航天负责人凯西・吕德斯 (Kathy Lueders) 本周表示它将不早于 4 月 21 日发射，而且 NASA 和 SpaceX 也在考虑将 4 月 23 日作为备用发射期。

随着公理 1 号任务完成，NASA 也已经开始准备 Crew-4 任务。美国宇航局宇航员谢尔-林格伦、鲍勃-海因斯和杰西卡-沃特金斯，以及欧空局宇航员萨曼莎-克里斯托弗雷蒂本周四开始进入正式隔离期，为接下来前往国际空间站做准备。

科普：飞行人员健康稳定的过程是所有前往空间站任务的最后准备工作的常规部分。在升空前的最后两周进行隔离，将有助于确保船员 4 号的健康，并保护已经在空间站的宇航员，毕竟谁也不想把新冠病毒带到太空中。

IT之家曾报道，Ax-1 于本周五从位于佛罗里达州的 NASA 肯尼迪航天中心 (KSC) 发射，现已达到空间站。与 Crew-4 一样，它也是使用 SpaceX 的 Falcon 9 火箭和 Dragon 龙飞船，乘组四位人员将在那里驻留 8 天时间并完成一些实验。

当然，Ax-1 与 Crew-4 两个航班之间存在根本区别，Ax-1 是首次全私人旅游性质的国际空间站载人航天任务，而 Crew-4 是四名现役宇航员正儿八经的飞行任务，而且 Crew-4 的任务也将比 Ax-1 长得多，他们需要在太空实验室停留数月时间。

值得一提的是，NASA 将执行下一次国际空间站飞行任务的宇航员大概很喜欢怀旧风。因为 NASA 最近发布了一张新海报，以庆祝即将发射的 SpaceX Crew-4，而且透露出了浓厚的复古气息。

Crew-4 飞行任务驾驶员鲍勃・海因斯周三在一条推文中说，20 世纪 30 年代和 40 年代的国家公园海报催生出了这种设计，而旧公园的宣传广告则恰好是由工程推进署的联邦艺术项目制作的。而宇航员 Kjell Lindgren 则感谢约翰逊航天中心的艺术家将这一概念变为现实。

实际上，NASA 之前似乎还挺喜欢这种非主流的画风，例如下面的 Expedition 45 海报、Expedition 42 海报、Expedition 26 海报等。