realme 真我 Buds Q2s 星际黑配色上市，首发价 129 元

IT之家 4 月 20 日消息，在今天下午举行的 realme 真我 Q5 系列新机发布会上，真我还为真我 Buds Q2s 耳机推出了新配色 —— 星际黑，首发价 129 元（原价 199 元），已经开售。

真我 Buds Q2s 耳机于今年 3 月初发布，采用充满未来感的透明“太空舱”设计，发布时提供“森”和“纸”两款配色。

真我 Buds Q2s 配备总容量高达 480mAh 的电池，续航能力相比上代产品增加 50%，可实现 30 小时超长续航。按照每天使用 4 小时计算，可以一周不充电。真我 Buds Q2s 还配备了闪充技术，可以实现“充电 10 分钟、听歌 3 小时”的便捷体验。

真我 Buds Q2s 采用 10mm 低音增强大动圈单元，配合先进的 Bass Boost + 复合低音强化方案，层次感更明显，还支持杜比全景声。这款耳机还可以根据多种环境音效和场景音效选择，精准匹配使用场景。

针对通话场景，真我 Buds Q2s 采用 AI 智能降噪算法，基于不同通话场景下使用者的不同需求，可以有效降低通话时周围的环境噪音，让人声更加突出，从而获得高清通话音质。游戏场景下，真我 Buds Q2s 开启电竞模式后，延时低至 88ms，在全新一代蓝牙 5.2 技术的支持下，可以有效减少游戏卡顿、断连等问题。

在防水性能方面，真我 Buds Q2s 本体支持 IPX4 防水等级，经过国际防护等级认证，具有 4 级液体渗透防护，有效预防泼溅和雨水、汗水的侵蚀。此外，真我 Buds Q2s 还支持 realme Link App 功能，可以根据个人喜好自定义耳机功能。