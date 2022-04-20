韩国显示行业建议政府将下一代显示技术定为国家战略技术，寻求税收优惠和投资支持

韩国显示行业建议韩国政府将下一代显示技术，如 OLED 和 QD-OLED 技术指定为国家战略技术，并为其提供税收优惠和投资支持。

据韩媒 businesskorea 报道，韩国显示器行业协会在 3 月底提出了上述建议。该行业协会表示，韩国目前在包括 OLED、QD-OLED 和 micro LED 等在内的四种显示技术领域处于领先地位，并要求政府将其列为国家战略技术。一位业内人士称，韩国显示器公司需要政府的支持，才能保持与中国竞争对手的技术差距。

“政府对显示器企业的支持不能被看作是对大企业的支持。因为，参与技术开发的所有材料、零部件、设备企业都需要得到支持。”业内人士补充说道。

据悉，韩国贸易、工业和能源部正在进行工业技术研究，以根据相关法规选定国家战略技术候选对象，显示器行业等多个行业都在申请认定。

该报道指出，如果显示器企业被指定为国家战略技术，大、中型企业和小型企业的研究开发费用将分别享受 30 ~ 40% 和 40 ~ 50% 的税收减免。在设备投资方面，大企业将得到 6% 的法人税减免，中小企业将得到 8% 的法人税减免，中小企业将得到 16% 的法人税减免。另外，如果进行扩张性投资，将追加 4% 的扣减额。