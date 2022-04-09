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韩国最大 Apple Store 开业，苹果还为预约用户送上特别礼包

2022/4/9 20:33:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 9 日消息，苹果前几天分享了一些在韩国明洞的最新 Apple Store 照片。从本周六开始，这家店将正式开始接待客户。

IT之家曾报道，苹果明洞 Apple Store 是一间全新的零售店，位于首尔购物区中心地带，也是苹果在韩国面积最大的零售店。

Apple 明洞零售店位于繁华熙攘的首尔购物区中心地带。

随着今天正式开业，苹果分享了更多关于这家 Apple Store 的细节，以及一些游客参观这家零售店的照片。

苹果表示，明洞店 (Apple mingdong) 将成为韩国知名艺术家和新锐艺术家的舞台，他们将在这里举办独特的 Today at Apple “今日会议”，庆祝当代韩国文化。

今天是开业第一天，只有预约访客才允许进入，而且今天到场的顾客们还得到了苹果向其赠送的特殊礼包。从图来看，消费者还可以选择当场购买 iPhone 13iPhone SE 2022，以及苹果其他产品。

废话不多说，让我们来看一下这家 Apple Store 开业首日的照片吧!

团队成员在 Apple Myeongdong 的盛大开业典礼上欢迎顾客。

▲ Apple 团队迎宾礼

顾客庆祝苹果明洞店的盛大开业。

▲ 果粉情侣庆祝苹果明洞店的盛大开业

一位顾客在商店开业期间展示他的新 iPhone 13。

▲ 一位购买新 iPhone 的用户，以及背后庆祝的苹果员工

客户和团队成员在 Apple Myeongdong 展示。

▲ 这家商店的苹果团队通晓 11 种语言，可接待不同地区的用户

一名团队成员在 Apple 明洞店开业时协助一位顾客。

▲ 在明洞店，客户可以从 Apple 专家那里获得 Apple 支持

客户和团队成员在 Apple Myeongdong 的盛大开幕式上亮相。

▲ Apple 明洞店是苹果在韩国最大的专卖店

一位顾客在 Apple 明洞探索最新产品。

▲ 一位顾客在 Apple 明洞店尝试 iPhone

论坛和大型视频墙在 Apple Myeongdong 展示。

▲ Today at Apple 免费课程举办地，设有大型屏幕墙和城市景观

团队成员在 Apple Myeongdong 的 Apple Pickup 专区交谈。

▲ Apple 明洞店的 Apple Pickup 专区是亚洲首个此类专区

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关键词：苹果韩国iphone明洞

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