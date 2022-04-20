华为全面进军商用领域，推出商用笔记本、台式机、显示器、平板、打印机等产品

IT之家 4 月 20 日消息，今天，华为正式宣布“消费者业务”已更名为“终端业务”，将依托硬件和软件两大生态，不断丰富商用笔记本、台式机与显示器、平板、智慧屏、穿戴等产品品类，重点为政府和教育、医疗、制造、交通、金融、能源等六大行业提供商用办公解决方案。

在发布会上，华为常务董事、终端业务 CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东表示：“华为消费者业务的名称走过了十年的道路，今天我们更名为华为终端业务，全面进军商用市场。过去十年，我们一直面向消费者打造极致的产品体验，得到了市场的一致认可。未来，华为将把精品的体验从消费级产品上带到商用领域，基于华为终端商用产品品质、智慧、可靠三大 DNA 为商业客户打造更好的产品体验。”

IT之家了解到，在产品方面，华为终端正式成立商用产品线，带来 7 大系列商用产品家族：笔记本 MateBook B 系列、台式机 MateStation B 系列、显示器 B 系列、平板 C 系列、打印机 PixLab B 系列、智慧屏 B 系列、穿戴 WATCH B 系列。

华为 MateBook B 搭载了独立的 TPM2.0 安全芯片，重量仅 1.38kg，最厚处也仅有约 15.9mm，配备了高清护眼的全面屏，通过了德国莱茵 TÜV 低蓝光认证。

华为台式机 MateStation B 采用 8 L 小巧小机箱，纤细条状进风口峡谷式风道设计。

华为显示器 B3-24 系列配备 23.8 英寸高清护眼屏，德国莱茵 TÜV 低蓝光、无频闪双重认证。

华为商用平板 C 系列搭载了 HarmonyOS 2，支持手写笔、键盘等办公配件，搭载平行视界、华为分享等系统级功能。其中，10.4 英寸的 2K 全面屏，屏占比高达 84%。

华为商用智慧屏 B 系列代表性产品华为智慧屏 B3 支持包括开机画面、开机信号源设置、频道列表管理、电源键功能管理等等定制化功能。

华为商用智能穿戴设备 WATCH B 系列代表性产品华为 WATCH B5 可以测量多类型的健康数据，提供数字化健康管理服务。

华为商用打印机 PixLab B 系列，集打印、复印、扫描多功能为一体，支持自动双面打印，根据华为实验室数据，打印速度高达 30 页 / 分钟，搭载 HarmonyOS，支持多种办公设备的快速连接、华为手机一碰即可轻松打印，证件复印可自动校正排版。

华为表示，华为终端全线商用产品均通过严苛测试，以确保产品质量稳定和安全可靠。以华为商用台式机为例，测试项目包括爆炸性大气试验、船舶设备机械振动试验、低气压试验、低温试验、高温试验、机械冲击试验等十余项。此外，华为商用产品物料均经过严格筛选，产品设计采用高可靠度结构，着力夯实产品安全性和可靠性基础。

其次，华为提供多层级的数据安全解决方案保证数据传输的安全可靠。在隐私保护方面，在设计开发过程中始终把“不打扰、不追踪、不泄露”的隐私保护原则始终贯彻；在应用权限方面，对应用权限进行了重新梳理，对各类权限进行了更精细化的管控，比如取消了“通话记录”、“短信”、“拨打电话”、“设备信息”这几个存储大量用户隐私的敏感权限，严格控制相册的读取范围，推出“仅单张照片授权”的机制。华为可以根据客户的需求，对多屏协同方案进行定制，增加文件过滤和分享控制。

华为终端业务还为商用客户搭建了高标准的专属服务体系，为商用客户提供坚实后盾。比如，政企意外服务宝，意外损坏，免费更换一次原厂备件；政企安装部署服务，一站式安装部署，让设备迅速具备生产力；政企上门维修服务，专业工程师进行上门维修；政企上门巡检服务，工程师上门对客户设备进行专业检查，等等。