马斯克：我的所有公司都是慈善事业，因为它们寻求为人类改善未来

IT之家 4 月 19 日消息，全球首富埃隆-马斯克近日在接受采访时表示，他创立或经营的公司都是慈善事业，因为它们寻求为人类改善未来。

TED 负责人克里斯-安德森问及马斯克对亿万富翁的慈善事业有何看法，马斯克说，“如果你关心的是现实中的善，而不是对它的看法，那么慈善事业就非常困难。”

马斯克补充说：“SpaceX、特斯拉、Neuralink、The Boring Company 都是慈善事业。如果你说慈善事业是对人类的爱，它们就是慈善事业。”

马斯克说，特斯拉正在“加速可持续能源”，而他的太空探索公司 SpaceX 则寻求“以多星球物种确保人类的长期生存”。同时，大脑微芯片公司 Neuralink 正试图“用 AI（人工智能）帮助解决脑损伤和生存风险”，而隧道挖掘公司 Boring Company 正试图解决交通问题，交通拥堵对大多数人来说是地狱，而该公司也是对人类的爱。

马斯克对慈善事业的看法是非常规的，慈善事业被广泛理解为向慈善机构和非营利组织捐款。马斯克的公司，尽管他把它们说成是为人类提供有用的商品和服务，但却是以营利为目的的企业，并帮助他成为世界上最富有的人，根据彭博亿万富翁指数，马斯克财富大约为 2510 亿美元。

这并不是马斯克第一次表示他认为直接捐赠是浪费时间。上个月，他在接受 Axel Springer 首席执行官 Mathias Döpfner 采访时说，“如果你关心的是做好事的现实，而不是做好事的感觉，那么就很难有效地送钱。我关心的是现实。观念是该死的。”

2021 年，马斯克还挑战了联合国世界粮食计划署主任的说法，即世界上的亿万富翁一次性捐赠 60 亿美元就能缓解全球饥饿问题。马斯克说，如果联合国能证明其计算结果，他就会卖掉特斯拉的股票，然后捐款。

IT之家了解到，2 月份公开的一份美国证券交易委员会的文件显示，马斯克在 11 月份向慈善机构捐赠了 500 多万股特斯拉股票。该文件没有说明是哪家，但指出一个信托基金参与了交易。