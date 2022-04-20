亿万富豪在全美投放反特斯拉广告：批判全自动驾驶 FSD 太危险，承认是为了攻击马斯克

北京时间 4 月 20 日早间消息，据报道，一位美国亿万富豪在全美发起了一场耗资数百万美元的广告宣传活动，对特斯拉全自动驾驶（FSD）选装包发动攻势。这位亿万富豪甚至承认，他怪异的参议员竞选计划完全就是为了攻击埃隆・马斯克（Elon Musk）和特斯拉的无人驾驶系统。

实现无人驾驶的方式有很多，虽然目前没有一种是完美的，但特斯拉的方法无疑最具争议。

批评者认为，特斯拉的做法是让客户在公共道路上使用“Beta”产品，其本质是让客户负责修正“无人驾驶系统”的错误，而且这套系统犯错的几率很高。

许多人都认为这种方法非常危险，但特斯拉却声称，自从一年前启动 FSD Beta 项目以来，这套系统并没有引发过严重交通事故。

作为特斯拉的批评者之一，自称亿万富豪的 Green Hills Software 创始人丹・奥多德（Dan O'Dowd）最近在他所在的加州参与竞选参议员，但这位科技行业高管却明确表示，他这一做法只有一个目的，那就是攻击特斯拉 FSD 项目。

奥多德接受媒体采访时强调称，在他在整个竞选过程中，除了谈论特斯拉以及美国电网安全和水处理厂极易受到网络攻击的问题之外，不会谈论任何话题。

他表示，特斯拉 FSD Beta“糟糕透顶”，“问题频出”，应当“在美国道路上彻底封杀”。

为了达到这一目的，他面向全美投放了一条名为《什么速度都不安全》（Unsafe at Any Speed）的广告宣传视频，集中阐述了这套系统的潜在危险。

这条视频汇总了许多 FSD Beta 长期测试过程中发生的惊险瞬间。

奥多德计划投入 200 万美元在美国 36 个州投放这条视频，他为自己的此次竞选投入了 700 万美元预算。他还组建了一个团队，包括民主党广告制作人马克・普特南（Mark Putnam）、资深党务人员约翰・布莱尔（John Blair）和伦敦著名公共事务专家蒂姆・马尔汀（Tim Maltin）。

奥多德的参选已经令民主党颇感担忧，他们担心此举会对该州指定的初级参议员亚历克斯・帕迪拉（Alex Padilla）产生负面影响。

但有一个问题值得思考：如果奥多德对当选参议员兴趣不大，而他的竞选活动主要是为了阻止在公共道路上使用特斯拉 FSD Beta 系统，他为什么不直接花钱投放批判特斯拉 FSD 的广告？

有分析人士认为，通过政治广告的方式来投放这些内容可以帮助他规避美国宪法第一修正案保护程度较高的问题，尤其是当他的第一则广告使用了许多特斯拉粉丝提供的视频内容。

奥多德称，如果立法机构承诺禁止特斯拉在公共道路上部署 FSD beta，他愿意退选。

虽然这位科技行业高管表示，他之所以投入很多资金来参加选举，只是为了阻止一种他认为很危险的技术在公共道路上使用，但必须指出的是，他的 Green Hills Software 与特斯拉存在竞争关系。

Green Hills Software 是一家私有公司，专门开发操作系统和编程工具，但实际上，该公司也一直在为汽车厂商开发许多汽车软件。

特斯拉进军汽车行业以来改变了整个行业的格局。该公司几乎自主生产所有零件，而不像传统车企一样过度依赖供应商。这家电动汽车公司在这方面迅速获得了领先优势，而其他车企为了追赶这一趋势，也纷纷开始自建软件开发业务，降低对 Green Hills Software 这种第三方企业的依赖。