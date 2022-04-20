上个网课都能被 AI 分析“在走神”，英特尔这个情绪检测 AI 火了

你表面上正专注地盯着电脑屏幕上网课，突然，计算机向老师举报了你：这人其实在走神！

明明看着屏幕，计算机怎么还能发现你的“小秘密”？

原来，这是英特尔搞出来的一个面部表情分析技术，用它来检测你上网课时的感受。

然而，英特尔这个 Emotion AI 被放到网课平台上后，立刻引起了不少争议。

这款情绪检测 AI 被用于一款名叫 Class 的 App，基于 Zoom 开发。

Class 研发公司的首席执行官 Michael Chasen 认为，教师在线上虚拟教室环境中与学生接触有一定的困难，而这款产品能帮助教师识别学生何时需要帮助。

不过，有网友对此并不买账：

这个项目不科学，难道整个英特尔公司中就没有面部表情和情绪状态不一致的人吗？

有网友认为，人类本来就可以识别他人的面部表情，这个 Emotion AI 的原理就是个伪科学。

还有一位数据分析者对此应用坚决 Say No。

所以，这款 AI 监测水平比教导处主任如何？怎么实现的？

课堂上的情感 AI 能否帮助教学？

先来看看课堂 Emotion AI 是一个什么样的系统。

英特尔在开发这个 Emotion AI 系统的过程中，先用电脑自带的 3D 摄像头，记录了学生在线下课堂听讲时的表情。

随后，聘请心理学家观看学生们的视频，并对他们检测到的情绪进行分类，来标记用于训练算法模型的基础数据。

最后，用这些数据训练出 Emotion AI 模型，用于在网课中“暗中观察”学生上课的状态。

英特尔认为，这个系统可以通过评估学生的面部表情以及他们与教育内容的互动方式，来检测出他们是否感到无聊、分心或迷惑。

不过，这种说法仍待考究。

一方面，此前有研究显示，由于人们通过几十或几百个微妙而复杂的面部表情、身体姿态或生理信号来表达自己，因此用单一的标签来分类他们的状态并不适合。

另一方面，如果要使用英特尔的 Emotion AI 捕捉学生的面部表情，就必须打开摄像头。

这几年网课和线上会议风靡一时，学生是否需要打开摄像头上课也引起了争议。

一些学生会担心启用摄像头将会将自己的住处公之于众，这样侵犯了个人隐私。

至于和老师交流一事，通过麦克风或者聊天框也可以进行。

此外，这项技术对网速也有一定要求，如果学生在户外上课就会比较耗流量。

分析师 Nandita Sampath 认为，英特尔的此项技术可能会被老师用来评判或惩罚学生，即使这不是他们的本意。

课堂外的情绪检测 AI

事实上，目前 Emotion AI 也正影响着多个日常领域，包括游戏、虚拟销售，以及客户服务软件等。

例如，在医疗诊断中，情绪检测 AI 软件可以通过语音分析帮助医生诊断疾病，如判断病人是否患有抑郁症和痴呆症。

汽车安全中也有类似的例子。

此前，华为就推出过一款名为 Facing Emotions 的 App，能够用手机有效帮助盲人和视障人群。

Facing Emotions 可以利用后置摄像头扫描人的面部，并识别出眼睛、鼻子、眉毛和嘴巴，以及其之间的位置，通过 AI 算法实时地判断出交谈伙伴的表情。

该软件将 7 种人类情感（愤怒，恐惧，厌恶，快乐，悲伤，惊讶和蔑视）转化成 7 种提示音，使盲人和视障人士可以更加自如地与人交流。

对于情绪检测 AI 技术的产品化的前景，你怎么看？

参考链接：

[1] https://www.protocol.com/enterprise/emotion-ai-school-intel-edutech

[2] https://www.gartner.com/smarterwithgartner/13-surprising-uses-for-emotion-ai-technology