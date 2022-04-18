英特尔至强 Xeon Sapphire Rapids-SP 处理器曝光：350W PL1、单核 3.7 GHz

IT之家 4 月 18 日消息，@结城安穗-YuuKi_AnS 爆料称，英特尔即将发布的第四代至强 SapphireRapids-SP 服务器芯片性能十分强劲，拥有 56 个物理核心和 112 线程，高达 350W 的 PL1 TDP 设计，单核可加速至 3.7 GHz。

这款处理器属于 ES2 QYFS 版本，主频 1.9~3.3GHz，采用 56 核 112 线程设计，三级缓存达 105MB，搭配 intel C740 系列（Emmitsburg）芯片组主板使用。

从之前的爆料来看，英特尔将在今年晚些时候发布下一代服务器芯片。这个名为 Eagle Stream 的平台将承载至少两代 Xeon 芯片，分别称为 Sapphire Rapids 和 Emerald Rapids。前者原定于 2021 年推出，现已推迟至 2022 年下半年。外媒认为该系列 CPU 可能与 13 代酷睿 Raptor Lake 系列差不多同时推出。

IT之家了解到，与现有产品类似，Sapphire Rapids 系列处理器也是基于 Intel 7（以前名为 10 nm 增强型 SuperFin）制造工艺打造。

此外，SapphireRapids-SP 预计将采用新的 8 通道 DDR5 内存，并将在英特尔的 Eagle Stream 平台上支持 PCIe 5.0。

当然，这不是我们第一次看到 Sapphire Rapids-SP 的工程样品，但之前的 ES2 芯片功率限制为 270W，而此次的芯片已将 TDP 提高到 350W（PL1），PL2 则为 420W。根据 HWINFO64 软件收集到的数据，单核加速可达 3.7GHz。

他认为，这颗芯片属于 Xeon Platinum 8476 或 Platinum 8480，预计两者都采用 56 个核 112 线程设计。从测试情况来看，当其连接到 Intel C741 “Emmitsburg” 主板已经 1TB 的 DDR5-（4800？，CL40-39-38-76）时表现十分稳定，功耗最高可达 922W。

值得一提的是，虽然英特尔已经确认 Sapphire Rapids 有望在今年推出，但具体是哪个月却没有说明，只知道第 4 代 Xeon Scalable 系列将于明年被 Emeralds Rapids 取代，而且英特尔还在今年 2 月公布了其第五代和第六代至强系列的计划，这一代处理器怎么看都尴尬。