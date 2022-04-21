继微软之后，索尼也考虑在 PlayStation 游戏中植入广告

4 月 21 日消息，消息人士称，索尼正在与广告技术合作伙伴进行测试，在 PlayStation 游戏中植入广告，相关项目预计将于今年年底前启动。

消息人士称，索尼计划通过开发新软件为 PlayStation 游戏植入广告，类似于微软在 Xbox 游戏中植入广告的计划。他们表示，这一想法是为了增加盈利渠道，鼓励开发商继续开发免费游戏。

消息人士称，PlayStation 目前的广告业务仅限于菜单广告，让游戏发行商可以在商店中打广告推广自家游戏。索尼还会向通过 Hulu 等应用程序在 PlayStation 游戏机上播放流媒体视频的用户投放广告。

消息人士称，索尼在 PlayStation 游戏中植入广告的新举措预计将于 2022 年底推出，并向客户推销广告业务。索尼期望广告能融入游戏之中，比如在游戏中虚拟体育场的广告牌上投放广告，具体形式可以是为观看广告的用户提供奖励，或用于推销角色皮肤等游戏道具。

消息人士称，索尼尚未决定是否要从广告营收中抽成。其中一位人士表示，公司也在考虑向开发商和出版商就 PlayStation 上用户活动数据收费。

索尼没有回复置评请求。

消息人士称，索尼在 18 个月前发布最新一代 PS5 游戏机后不久，就开始讨论如何开发 PlayStation 广告项目。其中一人表示，索尼对广告技术公司的选择非常严格，不会收集电子邮件或姓名等用户个人信息。

Omnicom 旗下游戏和电子竞技部门 Zero Code 常务董事达里奥・拉希蒂（Dario Raciti）表示，广告客户可能会对直接向玩家展示广告的想法很感兴趣，毕竟传统广告很难触及这部分客群。但他怀疑 PlayStation 和 Xbox 的广告项目很难衡量投放效果。广告技术公司要说服开发商在所开发的热门游戏中植入广告并非易事，另一方面很多客户也不希望暴力游戏中出现自家广告。

拉希蒂表示：“这和元宇宙一样也是全新事物，每个人都想尝试，但对于我们这样一直做游戏并了解游戏用户的人来说，还是会采取观望态度。”