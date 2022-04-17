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索尼 Xperia 1 IV 旗舰现身 Geekbench，搭载骁龙 8 处理器、12GB 内存

2022/4/17 10:35:43 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 17 日消息，据 Sumaho Digest 报道，索尼的下一款旗舰手机 Xperia 1 IV 已经现身跑分平台 Geekbench。

根据列表显示，这款手机型号为 XQ-CT54，搭载代号为“taro”的芯片，这是高通骁龙 8 Gen1 的代号。早些时候有传言称，这款手机可能搭载骁龙 8 Gen1 Plus 处理器，但现在看来事实并非如此。

IT之家了解到，其单核测试的分数为 1204 分，多核测试的分数为 3352 分，与骁龙 8 Gen1 处理器的表现一致。

信息还显示，索尼 Xperia 1 IV 至少会有一款机型配备 12GB 内存，手机将运行 Android 12。据悉，该机最高将有 16GB 内存和 512GB 存储。

此外，XQ-CT54 是欧洲型号，另外两个型号 XQ-CT72 和 XQ-CQ72 早在 11 月就已经出现在欧亚经济委员会（EEC）数据库中。

根据先前的消息，Xperia 1 IV 相机将迎来大升级，这可能会导致其价格上涨 6% 至 20%。Xperia 1 III 已经比 2022 年的大多数旗舰手机要贵，价格为 8499 元起，因此索尼是否会继续提高新机的售价还很难说。

Xperia 1 IV 预计还将提供 6.5 英寸 120Hz 屏幕和 5000mAh 电池，并可能保留物理指纹识别和 3.5 毫米耳机插孔。

鉴于这款手机已经通过了 EEC 的认证，也出现在 Geekbench 上，预计将很快发布，有传言称，该机将于 5 月上市。

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