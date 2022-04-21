总计 2.785 亿美元，亚马逊与 SpaceX 等公司获 NASA 太空通信合同

4 月 21 日消息，据国外媒体报道，亚马逊的卫星项目、SpaceX 的星链网络和其他卫星公司从 NASA 获得了总计 2.785 亿美元的太空通信合同。NASA 正着手用私人建造的系统取代目前在轨道上的现有卫星网络。

据悉，亚马逊的“柯伊伯计划”卫星互联网项目 (Project Kuiper) 赢得了 6700 万美元的合同，而 SpaceX 的星链项目获得了 7000 万美元的合同，已经在太空中拥有约 2000 颗卫星。其他获得 NASA 合同的企业还包括 Inmarsat、SES、Telesat 和 ViaSat。NASA 在一份声明中表示，根据合同规定，这几家公司预计将在 2025 年前完成卫星的开发和试验。

NASA 正在逐渐将越来越多的任务外包给私企以提升运营效率，并希望在空间通信和载人航天等领域刺激更多的商业活动。

NASA 目前使用的系统被称为追踪和数据中继卫星网络（Tracking and Data Relay Satellite），可以与轨道上的航天器进行通信。

NASA 通信服务项目负责人艾力・拿法（Eli Naffah）对媒体表示：“我们的目标是要让私人企业真正地参与进来，与我们一起开发新的功能，他们的客户不仅仅是 NASA，还有其他基于空间技术的客户，并且我们也希望能降低成本。”