阿斯麦 CEO 谈缺芯之重，已经有公司去买洗衣机拆芯片用了

IT之家 4 月 21 日消息，多个媒体报道称，关键设备供应商阿斯麦 (ASML Holding NV) CEO Peter Wennink 周三表示，在全球电脑芯片短缺的情况下，半导体制造商的需求没有任何减弱的迹象，尤其是在对于先进制程不那么敏感的芯片方面。

AMSL 早些时候公布了好于预期的第一季度收益。“目前，我们的客户基础没有任何减弱的迹象，”Peter Wennink 在与分析师的电话会议上表示，“即使需求减弱，但相比产能仍存巨大差距。”

对于业内可能出现疲软的问题，Peter Wennink 不予理会。他表示，除了公司的尖端产品需要一年多的等待时间外，“几乎所有客户”目前都在试图购买较老的芯片制造设备。

他对于目前芯片短缺的境况讲述了一个故事，这是一个真实发生在某个大型工业公司身上的轶事。他说，该公司正在购买旧洗衣机，通过拆出其中的芯片来缓解自己的压力。他还补充说，这不是唯一的故事，这家公司一周前还刚向他诉苦。

此外，Wennink 还透露，中国一家主要芯片制造商已经售馨了到 2023 年底的全部产能。“我们目前看到的需求来自行业的很多地方，”温宁克表示，他还提到物联网的广泛应用，“这是如此广泛。我们严重低估了需求的广度。我认为这种情况不会消失。”

他指出，ASML 机器利用率现处于历史高位，这表明客户购买更多机器不是为了储备，而是因为他们无法满足需求。

“你告诉我，我们是不是太乐观了”，“我们只是在拿数据报告说话，它们所有结果都指向一个严重缺乏芯片制造能力的市场，无论是今年还是明年。”

IT之家曾报道，ASML 2022 年第一季度实现净销售额 35 亿欧元，毛利率为 49.0%，净利润为 6.95 亿欧元，新增订单金额 70 亿欧元。该季度共售出 59 台全新光刻系统和 3 台二手光刻系统，相比上一季度这一数字分别为 72 台和 10 台。