知乎明日港股上市，今日暗盘收跌 21.7%

IT之家 4 月 21 日消息，知乎-W (02390) 将于 2022 年 4 月 22 日于香港联交所主板挂牌上市，配售现已结束，配售招股价 51.8 港元，最终定价 32.06 港元，每手 100 股。

按此发售价计算, 假设超额配股权未获行使, 经扣除其就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支, 全球发售所得款项净额估计约为 7.92 亿港元。

具体而言, 香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获轻微超额认购, 相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数 260 万股的约 1 倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购, 相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约 4.37 倍。

在这关键的一晚，港交所上市的前一日，知乎富途暗盘收跌 21.7%，报 25.1 港元 / 股。知乎发行价为 32.06 港元 / 股。知乎公开配售申购人数 4524 人，一手中签率 100%，认购倍数约 1.00 倍。国际配售申购人数未披露，认购倍数约 4.37 倍。

IT之家了解到，知乎在此前宣布拟全球发售 2600 万股股份，其中香港发售股份 260 万股（10%），国际发售股份 2340 万股（90%），另有 15% 超额配股权，瑞信、摩根大通、中金公司及招银国际为联席保荐人。