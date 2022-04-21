国产新能源汽车出海，小鹏 P5 欧洲市场预计起订价公布，荷兰 4.8 万欧元起

IT之家 4 月 21 日消息，小鹏汽车近日公布了小鹏 P5 在挪威、丹麦、荷兰和瑞典市场的预计起订价。即日起，欧洲用户可于当地小鹏官网对小鹏 P5 车型作在线配置选择与在线预订。

IT之家了解到，小鹏 P5 预计起订价在丹麦市场为 39 万丹麦克朗（约 36.80 万元人民币）起、荷兰市场 4.8 万欧元（约 33.41 万元人民币）起、挪威市场 38 万挪威克朗（约 27.87 万元人民币）起、瑞典市场 55 万瑞典克朗（约 37.62 万元人民币）起。

同时，小鹏汽车丹麦品牌直营体验店已于 4 月 9 日正式开业，是继瑞典斯德哥尔摩和荷兰海牙之后，小鹏汽车在欧洲的第三家品牌直营体验店。

小鹏汽车表示，欧洲版本小鹏 P5 同样拥有家族式设计语言，采用整车流线型设计与隐藏式电动门把手，实现 0.223 Cd 风阻，搭配 66kWh 电池组以及热泵空调，可在满电状态下提供 465km WLTP 续航里程。

驾驶辅助方面，欧洲版本小鹏 P5 实现 XPILOT 2.5 高级辅助驾驶系统与 Xmart OS 车载操作系统，全车分布有 5 个高清毫米波雷达、12 个超声波传感器、4 个环视摄像头和 9 个高感知摄像头，实现包括全速自适应巡航（ACC）、车道居中控制 （LCC）、自适应弯道巡航 （ATC） 和智能变道辅助 （ALC）等辅助驾驶功能。整车同样支持 OTA 升级。