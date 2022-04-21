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黄黄高铁将于明日正式开通运营，武汉至黄梅最快 1.5 小时

2022/4/21 20:40:48 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 21 日消息，中国铁路今日宣布，黄黄高铁（黄冈至黄梅高速铁路）将于 4 月 22 日正式开通运营，这也代表着大别山革命老区将迎来“高铁时代”，对于黄州、浠水、蕲春、武穴等地具有重要意义。

开通之后，武汉、宜昌将增开至杭州、南京等长三角城市的动车组列车 24 列，届时武汉至黄梅乘高铁最快缩短一半仅需 1.5 小时，大大方便民众出行。

IT之家了解到，黄黄高铁是中国国家铁路集团有限公司、湖北省人民政府共同投资建设的重大铁路项目，是我国“八纵八横”主通道京港（台）高速通道和京九高铁、武杭高铁的重要组成部分。

武汉铁路部门已于 4 月 21 日下午开始发售黄黄高铁旅客列车车票，有需要的小伙伴可打开 12306 查看具体车次、时刻等资讯信息。

黄黄高铁开通运营后，武汉铁路部门按照“一日一图”动态调整列车开行方案。根据客流情况，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，单日开行动车组列车最高达 12 对。

图片

据介绍，黄黄高铁位于湖北省东北部黄冈市境内，正线全长 126.85 公里，设计时速 350 公里。全线设黄冈东、浠水南、蕲春南、武穴北、黄梅东等 5 座车站。其中，浠水南、蕲春南、武穴北为新建车站。

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关键词：民生高铁武汉

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