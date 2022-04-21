真跳伞游戏，《和平精英》亚运版预计将不会有对人射击的玩法

IT之家 4 月 21 日消息，第 19 届亚洲运动会将于 2022 年 9 月 10 日至 25 日在杭州举行。作为亚洲规模最大的综合性运动会，本次杭州亚运会共有 45 个参赛国家 / 地区。

杭州亚组委去年正式公布了杭州亚运会电子竞技小项设置，设英雄联盟、王者荣耀亚运版、和平精英亚运版（PUBG Mobile）、炉石传说、刀塔 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 个项目。

杭州亚组委官员说，希望以此推进传统体育项目和新兴体育项目的融合。IT之家了解到，这是电竞首次成为亚运会正式竞赛项目，向全世界展现电竞运动的魅力的同时，项目成绩也将计入国家奖牌榜。

不过，《和平精英（亚运版）》虽然将作为奖牌赛事登上此次亚运盛典，但似乎仍饱受争议，尤其是这种 pvp 的枪战玩法不符合我们一直倡导的和平理念，而且《英雄联盟》等游戏此前也一直因为“宣扬暴力”而无法出席奥运会。

不过根据最新的亚运之路官方网站信息显示，《和平精英（亚运版）》的玩法似乎和游戏中传统的玩法并不一致。据悉，这是由于担心“大逃杀”项目会损害国际关系，因此腾讯为亚运会开发了全新的版本，禁止了人与人之间的相互射击形式。

Krafton（原蓝洞）高管对 Money Today 说：

“没有杀 / 伤人的元素，但我们正在开发一个新的亚洲游戏版本，以便您通过 PUBG IP 来感受竞技的氛围。”

根据外网曝光的信息页面，《和平精英（亚运版）》的游戏项目包括跳伞、越野射击以及赛车这三个项目。也就是说，这款在亚运会上进行的电竞项目并未采用传统的游戏模式，而是结合了经典的铁人三项模式，类似越野射击大赛。

据称，每一场比赛中，将会有 16 名运动员选择参与其中，同样为四人一组。此外，这种比赛也将分为多个阶段，每个阶段都需要完成射击任务，完成任务之后团队需要驾驶车辆完成赛道项目，最终排名根据团队到达终点先后顺序决定。

值得一提的是，目前印度、韩国等国家和地区相关的项目选拔已开始，但国内参赛队伍似乎仍未确认。